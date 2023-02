VIDI SE DA BAJČETIĆ IMA SRPSKI GEN! Selektor Srbije za MONDO o "biseru" Liverpula: Ako hoće, ima mjesta kod mene

Selektor mlade reprezentacije Srbije Goran Stevanović govorio je za MONDO o Stefanu Bajčetiću i novom ciklusu kvalifikacija koji slijedi "orlićima". Talenat Liverpula je između Srbije i Španije, a evo šta bi dobio igranjem za državni tim Srbije.

Izvor: MN Press/Twitter/LFC/Screenshot

Ako ne bude iznenađenja, Stefan Bajčetić će večeras od 21 čas istrači na "Enfild" i u dresu Liverpula pokušati da sruši prvaka Evrope - Real Madrid. Navijači mu vjeruju, saigrači mu vjeruju, a najvažnije od svega - vjeruje mu i Jirgen Klop i već sa 17 godina mu je dao šansu da igra za "redse". Prilika je došla zbog problema sa povredama u veznom redu, a mladi Bajčetić ju je objeručke prihvatio i pokazao da na njega već sada može da se računa i da je bez obzira na godinu rođenja u papirima (2004), već dva mjeseca najbolji fudbaler Liverpula.

Ono što većinu navijača u Srbiji "kopka" je druga stvar u njegovim papirima. Bajčetić je rođen u Vigu, gdje je njegov otac Srđan (bivši fudbaler Crvene zvezde), igrao za Seltu, pa tako može da bira između dvije reprezentacije. Djelovalo je da još dugo neće morati da se bavi ovom problematikom, ali "otimanje" je već počelo i Fudbalski savez Španije već odavno vrši pritisak na njega, međutim ni u Srbiji još niko ne diže ruke od njega.

Selektor mlade reprezentacije Srbije Goran Stevanović u razgovoru za MONDO je poručio da Bajčetić apsolutno ima već mjesto u "orlićima", ali naravno pod uslovom da ga želi, smatrajući da nema potrebe prisiljavati bilo koga da igra za Srbiju, niti vršiti pritisak u medijima, kao što to trenutno rade Španci.

"Nisam direktno uključen i ne znam šta bih rekao jer bi moglo da bude pogrešno protumačeno. Ne bih se ni uključivao u tu temu, sve je na Savezu i naravno na Stefanu Bajčetiću - kako njega srce povuče. Nije uopšte sporno da li bi imao mjesta u mladoj reprezentaciji Srbije, dobrodošao je kod nas, ali da sačekamo da sve ide svojim putem. Ako se odluči za nas, to bi bila sjajna vijest", poručio je "Plavi" u intervjuu za MONDO u kome je istakao kvalitete talentovanog igrača.

KAKAV JE IGRAČ BAJČETIĆ? MNOGO DOBAR!

Izvor: Profimedia

Bajčetić je proizvod Seltine škole fudbala i u mlađim kategorijama u Vigu (od 2013. do 2020. godine) igrao je uglavnom kao štoper. Ipak, po dolasku u Englesku, gdje ga je Liverpul potpisao kao 16-godišnjaka, sve više je počeo da izlazi napred i praktično je prekomandovan na poziciju zadnjeg veznog. I dalje se još traži između "šestice" i "osmice" i rano je još pričati šta mu najviše leži jer je tek na putu da se formira, ali nije teško primijetiti da odskače od igrača svog uzrasta.

"Samim tim što igra u prvoj postavi Liverpula i ima povjerenje Jirgena Klopa, uz ovo što smo vidjeli kako je odigrao, sve nam govori da se radi o vrhunskom potencijalu koji će uz dobar rad izrasti u vrhunskog fudbalera. Suvišno je govoriti zaista o njegovim kvalitetima, ali svaka čast i Klopu što mu je dao šansu kad mnogi ne bi. Vraća mu zaista na najbolji način. Igra inteligentno kao da ima par sezonai za sebe", naveo je Stevanović i potom naglasio segment igre koji se često potcijenjuje u Srbiji, a bitan je - ako ne i bitniji - od samog "talenta".

"Kod Bajčetića me impresionira koliko je trkački dobar i nevjerovatno je spreman. Već je neko vrijeme u Engleskoj i zaista je spreman za sve napore koje iziskuje Premijer liga, a znamo kakvi su. Igrači koji dođu tamo moraju da se naviknu šest mjeseci samo na treninge, kamoli na utakmice. Stvarno je osvježenje i pravi biser".

DA LI JE VIŠE FABINJO ILI VAJNALDUM?

Izvor: Profimedia/Ian Stephen/ProSports/Shutterstock

Stefan Bajčetić ove sezone ima 14 nastupa za prvi tim Liverpula. Sedam puta je igrao u Premijer ligi, četiri puta u kupovima i još triput u Ligi šampion, a uspio je da se upiše i u listu strijelaca. Svoj prvi gol u profesionalnom fudbalu dao je za "boksing dej" protiv Aston Vile i to u meču u kome je djelovalo da Klopov tim ide ka porazu. Igrali su više nego loše, samo je čudo "držalo" 1:1 na semaforu, a zatim je Bajčetić ušao sa klupe u 79. minutu i iz drugog plana pogodio za vođstvo, kasnije i pobjedu Liverpula od 3:1. Dobio je novi ugovor, pa nastavio da impresionira protiv Čelsija, Vulvsa, Evertona, čak i za nagradu "igrač mjeseca" u Liverpulu.

Sve to sa sobom donosi i do očekivanih poređenja sa znatno poznatijim fudbalerima, pa se tako u Engleskoj raspreda da liči na Fabinja, drugi kažu da je nasljednik Vajnalduma, koji fali Liverpulu od odlaska Holanđanina, a sa druge strane ima i onih koji u njemu vide elegantnost Serhia Busketsa.

"Još je rano, ne bih da ga upoređujem, ali.... Može se reći da je negdje svoj, možda ima i nešto što kod sebe nemaju Fabinjo i Vajnaldum. Vidi se da ima našeg gena, mudar je i inteligentan u igri. Ima vrhunska rješenja i možda može da bude i bolji igrač od njih... Ali, da se ne zalijećemo. Skloni smo da govorimo za mlade igrače da su već čudo, ali hajde da se zaadržimo na tome da mislim da će biti vrhunski igrač uz dobar rad. Gdje, kad i kako - to ko zna", rekao je Stevanović i dodao u trkačkom smislu nadmašio Fabinja, ali još ne čita igru poput Brazilca.

DA NE ZALUTAMO U "EMOTIVNIM PRIČAMA"

Stefan Bajčetić ima i dva nastupa za U18 reprezentaciju Španije.

Izvor: Profimedia

Svi ovi kvaliteti skoro savršeno opisuju ono što nedostaje reprezentaciji Srbije da bi igrala fudbal kakav želi Srbija, a koje smo često viđali u elitnim timovima, uključujući i Hrvatsku. Da li je Bajčetić baš tip fudbalera kakvog Srbija nema, možda i nikad nije imala?

"Ne bih da žurim u procjenama, često imamo tu manu, ali zaista je ovo što je pokazao do sada fenomenalno. Ipak, vrijedi upozoriti i da se dosta fudbalera i izgubilo u takvim pričama. Za njega radi vrijeme i ubijeđen sam da može da izraste u mnogo dobrog igrača, samo daj Bože da ne bude povrijeđen. Sada je ipak tek vrhunski talenat", pedagoški je odgovorio bivši fudbaler i trener Partizana.

Imali smo već mnogo primera u prošlosti da su se fudbaleri koji su se dvoumili između Srbije i neke druge reprezentacije birali "onu drugu", ali je istina i da je bilo dosta propusta sa naše strane. Klima se sada polako mijenja, već dosta igrača je prihvatilo poziv Srbije (Jan-Karlo Simić, Lazar Samardžić, Nemanja Motika...), a i sa Stefanovim ocem Srđanom je na vrijeme uspostavljen kontakt, potvrdio je nedavno direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić.

"Bilo je i nekih koji su se nudili, pa nisu prihvaćeni, a neki su birali drugu reprezentaciju. Jednostavno, svaki slučaj je za sebe. Ima prostora da se na tu temu razmišlja zašto je to tako, ali ovo kako je naša reprezentacija igrala u prethodnom periodu i kakva je atmosfera od dolaska Piksija na mjesto selektora je poziv za sve njih da se odluče da igraju za našu reprezentaciju", rekao je Stevanović i potom podsjetio da postoji i druga strana medalje.

"Mi znamo da zalutamo u emotivnim pričama. I to je lijepo... Međutim, u modernom fudbalu i današnjem svijetu ne može da bude odlučujuće. Svi oni imaju svoje živote. Švajcarska je recimo bila razočarana jer su godinama ulagali u Ergića i Kuzmanovića, pa su oni na kraju izabrali Srbiju. To je dosta škakljiva tema, a mi samo treba da na vrijeme obratimo pažnju da bismo otkrili talente u inostranstvu".

Stevanović dodaje da za mlade fudbalere srpskog porijekla sada "nema bolje pozicije" nego da izaberu "orlove" jer Piksi voli da radi sa mladim igračima: "Nadam se da će se oni odlučiti za pravu fudbalsku priču jer Srbija igra jedan od najlepših fudbala na svijetu i to je inspiracija za sve kreativne igrače".

NEMA VIŠE U FUDBALU "IMA ONO NEŠTO"

Izvor: MN PRESS

Goran Stevanović apostrofira da je inostranstvo donijelo dosta toga dobrog Srbiji u posljednje vrijeme i da se raduje svaki put kada mladi igrači odlaze "preko bare" da se razvijaju, ali ističe da postoji jedna stvar o kojoj se premalo priča i koja bi trebalo da se analizira. To je podatak da su nosioci "A" reprezentacije u inostranstvo otišli dok još nisu napunili ni dvadeset godina...

"Po meni je primaran cilj da pravimo fudbalere za "A" reprezentaciju. Izašli su sada iz naše mlade selekcije Eraković i Ilić, nadamo se da će još njih. Vidite da je praktično sto odsto naših seniorskih reprezentativaca inostranstvu, a sedam-osam igrača nije proslavilo 20. rođendan u Srbiji. Sad je i mladi Đorđe Gordić iz Lučana otišao u Belgiju, jednostavno vuku ih jače lige i svi odlaze u inostranstvo. To je za dublju analizu", naglasio je Stevanović i objasnio da postoji razlika u pristupu u radu sa mladim fudbalerima.

"U inostranstvu nema puno iznenađenja, sve se mjeri određenim parametrima. Kod nas je dosta odokativno i to je svedeno na 'sviđa mi se ili ne' fudbaler. Moderan fudbal sada traži drugačije merne jedinice i mi to moramo da pratimo na svim nivoima. Vidjeli ste Svjetsko prvenstvo, da nije Mesija ne bismo videli dribling, ali zato je trke bilo na pretek i to moramo da shvatimo, pa i da uključimo nauku u sve i da se dijele rezultati između klubova i reprezentacija, ne nose se džabe silni 'katapultovi' (uređaj kojim se mjeri učinak fudbalera, prim. aut.). Ostali smo na analizama posjeda lopte i toga da se čudimo kad neko dobije sa 30 odsto.... Talenat jednostavno više nije dovoljan".

Stevanović dodaje i da mu se ne sviđa što mladi fudbaleri nemaju dovoljno minutažu, da je ponekad do toga što treneri ne smiju da rizikuju, ali ih i razumije jer je njihov posao u pitanju i "smijenjuju se poslije dva loša rezultata". Želi to da promijeni, počevši od "orlića", tako da tačno zna kakve fudbalere traži za sljedeći ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koji počinje u septembru 2023. i u kojima ćemo imati težak zadatak protiv Engleske, Ukrajine, S. Irske, Azerbejdžana i Luksemburga.

Izvor: MN PRESS

"Mi tražimo te kvalitete kod igrača. Nema više fudbala bez emocije, strasti i trke, a nekada je bilo samo nema bez talenta. Tu je i onaj čuveni opis 'ima nešto', a onda dođe i moramo da mu sredimo sve u igri. Imamo kvaliteta i ozbiljno sam optimista sam pred novo takmičenje. Sam izbor igrača je detaljno izmjeren i ništa nije napamet. To da 'ima nešto' više kod mene ne igra, nego se sve od sada meri", rekao je Stevanović i dodao da je svojim fudbalerima objasnio da više ne priča kao o mladoj selekciji, nego "B" reprezentaciji Srbije u kojoj se prave igrači za "A".

"Znaju to, ja sam otvoren prema njima i nekada me čuju i ne čuju. Moraju da budu svjesni da svijet odavno traži nešto novo i više od nas u smislu fudbala i mi moramo da se tome povinujemo. Mi smo talentovana nacija, ali moramo i da ispratimo nove trendove i da uključimo nauku".

Mlada reprezentacija Srbije se inače nije plasirala na dva uzastopna Evropska prvenstva i to je "upalilo alarm" u FSS, ali bez obzira na sve što je do sada bilo - Stevanović vjeruje da dolaze dobre stvari i to želi već na okupljanju krajem marta. Tada će "orlići" igrati dvije vrlo ozbiljne prijateljske utakmice - protiv Italije na stadionu u Bačkoj Topoli, a potom i protiv Španije u Marbelji.

"Otvoreno kažem - ja sam optimista. Ja sam stigao tek na kraju prošlog ciklusa, pokazali smo se dobro tada, dobili smo i Makedoniju, protiv Francuske nismo imali šansu, ali mi moramo da napravimo igrače kakve je Ukrajina recimo, oni sada imaju Mudrika od 70 miliona evra. Sigurno i mi imamo takve igrače. Imaju i u Turskoj već vrhunske igrače koji igraju sa 17 ili 18 godina za Fenerbahče i Galatasaraj, a kod nas Zvezda i Partizan moraju još više da vjeruje mladima. Može to mnogo da nam pomogne i tada će srpski fudbal sigurno biti uspešan", zaključio je Stevanović.