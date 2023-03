Duljaj najavio promjene u Partizanu! Igor izdvojio DVOJICU igrača, pa se obratio navijačima: "Mobilizacija nam treba!"

Igor Duljaj je pričao sa novinarima pred meč sa Kolubarom.

Igor Duljaj vodiće Partizan po prvi put u Humskoj kao novi trener. Debi je imao u derbiju, gdje je njegov tim poražen na "Marakani" (1:0), a sada će pokušati da upiše i prvi trijumf. Rival je Kolubara, a meč se igra u nedjelju. Najavio je promjene u sastavu, pričao o stanju u klubu, a uz to je naglašeno i da će sve dame moći besplatno da uđu na meč koji se igra 8. marta u 18.30 časova.

Prvo se osvrnuo na poraz u derbiju i na ono što je vidio u tom meču.

"Pozitivna stvar je drugo poluvrijeme gdje je tim dominirao, stvarao šanse, što je važno protiv tima kao što je Zvezda. Negativna stvar je to što smo stegnuto ušli u meč i nismo pokazali ono što jesmo u drugom. Zvezda je to iskoristila na početku meča. Utisci su se slegli, to je završena priča, svaka sljedeća utakmica za nas je najvažnija", počeo je Duljaj.

U narednoj utakmici ne može da računa na Belića, Rikarda, Filipovića i Markovića. "Biće promjena. Računam na svakog igrača, svi su mi potrebni. Ozbiljno računam na sve, samo na taj način možemo da idemo naprijed. Mi kao tim moramo da budemo još agresivniji, to mogu da obećam. Što se Belića tiče, volio bih da bude bolji igrač od mene, mlad je, ima lijepu budućnost.

Istakao je da je dugo u sistemu Partizana i da mu neće biti potrebno vrijeme za adaptaciju. "Tu sam još od kada je Savo Milošević bio, poznajem skoro sve igrače. Za meč sa Kolubarom mi je važno kako ćemo mi da uđemo u meč. Moramo da budemo borbeni, agresivni i da osvojimo tri boda. Takođe, želim da uputim poziv navijačima na mobilizaciju. Njihova podrška nam mnogo znači. Imao sam dosta poziva od bivših trenera koji su mi ukazali povjerenje, dali su mi podršku, to je mnogo važno, da nas bude mnogo više. Pričam u lično ime, mnogo znači i meni, a i ekipi."

Prokomentarisao je i igru Kolumbijca Kolorada, veznog igrača koji je od prvog minuta bio u derbiju. "Kolorado polako ulazi u formu, kada sam bio u Teleoptiku igrao je za omladince na jednom meču, ima izuzetno dobru tehniku, s obzirom na njegovu visinu, odgovoran je momak. Ne znam da li sam iznenadio nekoga odlukom da ga stavim u postavu u derbiju, vrijeme će pokazati o kakvom se igraču radi."

U stručnom štabu je i jedno novo lice. "To je Bruno, mlad portugalski stručnjak, ima 32 godine i već 12 godina radi kao trener, bavi se analitikom, to će pomoći i meni i stručnom štabu i igračima. Biće tu sa nama."

Upitan je i kakav Partizan želi da vidi. "Za sve što želite u životu treba vrijeme, koje ja trenutno nemam. Moramo da budemo borbeni, agresivni, da li će neko da uživa u ljepoti? To je u drugom planu. Vremenom bih volio da se pojavi ta slika, da uz pobjede navijači odu sa stadiona Partizana. Što se mene tiče, sada sam smireniji, iskusniji, nego kao igrač. Uz to nisam više ni tako mlad", nasmejao se Duljaj za kraj i dodao da je "saradnja sa Šahtjorom moguća ako se pojavi mlad igrač koji bi zadovoljio potrebe ukrajinskog kluba."