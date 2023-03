Horor! Ubio djevojku, tijelo bacio psima, a sad ima novi klub!? Svijet u šoku, kako je ovo moguće!?

Nevjerovatne vijesti stižu iz Brazila...

Zvuči kao priča iz horor filmova, ustvari je nešto što se dogodilo u stvarnosti, brazilski golman je ubio svoju djevojku, njeno tijelo bacio psima da je rastrgnu, a sada se zaposlio u novom klubu! Bruno Fernandeš de Souza (38) osuđen je na 22 godina zatvora 2013. godine, ali je pušten na slobodu ranije zbog žalbe njegovog advokata. Majka ubijene djevojke Elize Samudio se žalila, protestovala, ali uzalud...

On je 2010. godine prvo organizovao kidnapovanje svoje tadašnje djevojke Elize (25). Mučili su je članovi bande, među kojima je bio i jedan bivši policajac, poslije čega je Bruno zadavio, pa je bacio psima. I sve to je učinio pred njihovim sinom, koji je tada imao samo četiri mjeseca. Njega je sada doveo malo poznati brazilski klub Orion koji s time pohvalio i na društvenim mrežama, uz poruku "Pojačanje za poziciju golmana, dobro došao."

On je priznao krivično djelo i sve navedene detalje, osim djela u kom je tvrdoi da dijete nije njegovo i da ga je Eliza prevarila. Proveo je u zatvoru šest godina, pa je 2019. godine premješten u drugi zatvor, sa znatno slabijim obezbjeđenjem. Tamošnji mediji pišu da su u zatvoru "Varginja" zatvorenicima dozvoljavali da spavaju kod kuće, jer tamo nisu postojali uslovi za to i onda bi ih vraćali u zatvor u 6 ujutru. Poslije žalbe advokata on je pušten u januaru ove godine i ima obavezu da se na svaka tri mjeseca javlja osobi zaduženoj za uslovni otpust u Rio de Žaneiru.

Tokom suđenja je tužilac otkrio i da je Bruno kidnapovao, a kasnije ubio Elizu, zbog toga što mu je ona zaprijetila da će ga tužiti i da će plaćati alimentaciju za dete. "Njegova nedjela i ono što je uradio, to je nemoguće opisati, a da se ne slomiš. Fotografije koje smo vidjeli sa lica mjesta. Ma, to su stvari iz najgorih noćnih mora, ne možete to ni da zamislite", rekao je detektiv Edson Moreira koji je bio zadužen za taj slučaj. DNK test utvrdio je da je beba zaista njegova i dječak se nalazi kod majke ubijene djevojke. Ovako on izgleda:

