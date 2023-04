Zvezda ostaje bez defanzivca? Aleksandar otvorio dušu: "U januaru je sve bilo dogovoreno, ali onda..."

Aleksandar Dragović, po svemu sudeći, neće ostati u Crvenoj zvezdi...

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Dragović (32) potvrdio je da je bio nadomak odlaska iz Crvene zvezde u januarskom prelaznom roku. Sve je bilo dogovoreno sa Dejanom Stankovićem i Sampdorijom, ali do transfera na kraju nije došlo. O tim detaljima pričao je u jednom intervjuu i djeluje da neće ostati u srpskom klubu naredne sezone i da neće dočekati Baraka Bahara.

Priznao je i sam da je bio nadomak da odlaska sa "Marakane"."Imao sam dogovor o prelasku u Sampdoriju, sve je bilo riješeno, ali je nešto iskrslo, dešava se to ponekad. Naravno da bi bilo lijepo da sam dobio šansu da se dokažem u Italiji. Ipak, ne žalim, mogu da proslavim titulu sa Zvezdom", rekao je Dragović za agenciju "APA".

Nekoliko klubova iz Austrije već je pokazalo interesovanje da ga dovede, mada ga to u ovom momentu ne privlači. "Ako cijeli paket bude odgovarao, zašto da ne. Međutim, ako bih danas trebalo da odlučim, onda bih rekao da je prerano, možda dvije ili tri godine prerano. Bilo je nekih razmjena ideja doduše."

Ne krije da bi htio da se oproba u nekoj od "liga petica", možda baš u Seriji A."Realan sam, znam da je Italija jedina opcija u mojim godinama, ali isto tako ne želim da igram za džabe. Fudbal je počeo da se kreće prebrzo poslije korone i svega. Vidim da pojedinci guraju mlade igrače kako bi im podiglu cijenu i onda ih prodali. Ne želim da ogovaram nikoga, ali sam izgubio malo tu ljubav prema fudbalu."

Kod Ralfa Rangnika nije dobio šansu da se dokaže, novi selektor Austrije odlučio je da mu se zahvali na svemu i da odabere neke druge igrače za nacionalni tim. "Bio je to razgovor od tridesetak sekundi. Razumijem da srpska liga nije 'vau', ali bih volio da sam bar dobio priliku da se pokažem. Razočaran sam, teško mi je palo. Za 11 godina sam samo jednom odbio poziv, bilo je to zbog toga što sam imao koronu. Uvijek sam imao veliku strast prema reprezentaciji i onda me ovako otkače..."

Uprkos svemu ne želi da se povuče iz reprezentacije. "Šanse su veoma male da ću ponovo zaigrati za nacionalni tim, znam to. Selektor ima svoje mišljenje i morate to da poštujete", zaključio je Dragović.