NEKA DOĐE ANĆELOTI U ZVEZDU, DA MU APLAUDIRAM! Miloš Milojević progovorio o odlasku iz kluba!

Šef struke crveno-bijelih ovako vidi to što je očigledno da ga mijenja Barak Bahar

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević nije uspio da sa svojim timom ostvari pobjedu na svom vjerovatno oproštajnom 170. "vječitom derbiju". Već nedjeljama je očigledno da će crveno-bijele sljedeće sezone voditi trener Makabi Haife Barak Bahar, bez obzira na to što Milojević završava sezonu na "Marakani" bez poraza i još u aktivnoj borbi za "duplu krunu".

Poslije derbija u Humskoj 0:0, Milojević je bio upitan i za to da se već dugo govori o njegovom odlasku i odgovorio je da sve to prihvata sasvim normalno za klub kao što je Crvena zvezda: "To gledam kao proces kao i u svakom klubu, da klub kao što je Zvezda uvijek traži bolje igrače i trenere. I danas sam na ovoj klupi, ako to bude do 30. juna ili 15. maja, ne razmišljam o tome. Kad sam se opredijelio za ovaj posao, bio sam svjestan da ljudi koji vode klub odlučuju o tome. Kao navijač Zvezde nemam šta da kažem, osim da poželim sve najbolje. Da nas trenira Anćeloti, samo bih sjedio u loži i aplaudirao, pošto on garantuje titulu u Top 5 liga. Više se bavim time zašto nismo dobili danas, kako da dobijemo Čukarički, kako da dobijemo u Kupu... Time se bavim", rekao je on.

Crvena zvezda je u prošlom kolu osvojila titulu i na prvom mjestu će završiti sezonu bez obzira na to šta se dogodilo u preostalih šest kola. Za to vrijeme, takmičarski motiv imaće u Kupu Srbije, u kojem će sljedeće nedjelje gostovati Napretku u Kruševcu, u četvrtfinalu.