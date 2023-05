BITKA ZA LIGU ŠAMPIONA: Na "Marakani" jedan tim može da otpadne, a Partizan traži posljednju šansu!

Kako se plej-of Superlige bliži kraju, sve je izvjesnije da ćemo gledati trku u dvoje za Ligu šampiona!

Nastavlja se borba u Superligi za mjesto u Ligi šampiona! U 35. kolu prvenstva Srbije i dalje ćemo imati četiri tima koja se nadaju tom drugom mestu na tabeli, ali bi već nakon ovog kola broj pretendenata na to mesto mogao da se smanji.

Situacija na tabeli je takva da drugo mjesto sa 68 bodova dele TSC i Čukarički, četvrti je Partizan sa 64, a Vojvodina je poslije poraza od Čukaričkog u prošlom kolu vrlo blizu da ostane od Lige šampiona sa 61 bodom. Treba im pravo čudo da bi dočekali naredno kolo u ovoj trci, jer bi Čukarički i TSC morali da ostanu bez pobjeda, a da Vojvodina savlada Crvenu zvezdu na "Marakani" da bi se to desilo. Teško da će se sve to poklopiti.

Sa druge strane Partizan na tri kola prije kraja prvenstva ima četiri boda manje od dvojca koji dijeli drugo mjesto i osim što ne smije da kiksne, mora da se nada da će već sada kiksnuti bar neko od rivala. A raspored im ne ide na ruku...

Čukarički na svom terenu dočekuje Novi Pazar, ekipu koja nema rezultatski za šta da igra do kraja sezone, a i jasno je slabija od domaćina. TSC takođe igra na svom terenu i to protiv Voždovca koji je takođe bez šansi za bolji plasman do kraja sezone i nema motiv, osim čisto sportskog. Vojvodina gostuje na "Marakani" novom šampionu Crvenoj zvezdi, a kada se sve ove utakmice završe, na red stupa Partizan.

Crno-bijeli u nedjelju od 19:30 igraju sa Radničkim iz Kragujevca i bez obzira na kretanje ostalih rezultata, nemaju taj luksuz da ovdje kiksnu. Bitno im je da stignu na makar treće mjesto kako bi igrali bar Ligu Evrope, a da bi se to desilo moraju da pobijede sve mečeve do kraja. Ipak, što se tiče Lige šampiona, ona sva je prilika ostaje trka u dvoje između TSC-a i Čukaričkog.

TSC ima prednost jer je bio bolje plasiran na kraju regularnog dijela prvenstva, ali bez makar male bodovne prednosti tim iz Bačke Topole ne može da računa da je "miran" na tom drugom mjestu. Očekuje nas velika, velika borba za Evropu do posljednjeg zvižduka u Superligi!

16:30 Čukarički – Novi Pazar

18:30 Crvena zvezda – Vojvodina

20:30 TSC – Voždovac

nedjelja, 19:30 Partizan - Radnički

