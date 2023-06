Dječaci iz Šahtjora fizički napali Sarajlije: Ukrajinci diskvalifikovani, sarajevskim klincima pružena ljekarska pomoć!

Sa dječijeg "Dalmatinko kupa" u Splitu diskvalifovana je ekipa Šahtjora (U-14) zbog fizičkog napada na sarajevsku Spartu u polufinalu turnira.

Izvor: Facebook/Škola fudbala Sparta

Hrvatski "Jutarnji list" piše da je u polufinalnoj utakmici između sarajevske Sparte i ukrajinskog Šahtjora iz Donjecka došlo do "preagresivnog ponašanja malih fudbalera iz Ukrajine, prekršaji su postali prežestoki za uzrast do 14 godina, a takvom ponašanju se pridužio i stručni štab Ukrajinaca".

"Djeca su bila žestoka, iz uobičajenih je fudbalskih trenutaka odjednom nastao incident. U utakmicama ovakvog tipa obično nema incidenata jer dječji fudbal treba biti radost i veselje. To je bio i trebao biti spektakl. Na turniru su učestvovali i klubovi iz susjednih zemalja, bila je to prava skladna slika kako jedan sportski događaj treba izgledati, ali i kako društvo treba izgledati. Turnir je nastao u veoma zahtjevnim organizacijskim okolnostima, a onda se dogodi ovakvo nešto. Želim se izviniti svima koji su morali svjedočiti ovim scenama", rekao je organizator turnira Domagoj Bojčić.

Dodao je da su Ukrajinci automatski diskvalifikovani sa turnira.

"Pojavi se neko ko se ovako ponaša kako su se ponijeli članovi i pioniri ukrajinskoga kluba. Mi imamo nultu toleranciju na nasilje i oni su bili momentalno diskvalifikovani.Gledajte, da je to bilo samo ponašanje djece, sudije bi to riješili crvenim kartonima i isključenjem iz igre. Međutim, u cjelokupnu su se situaciju uključili članovi stručnog štaba Šahtjora, oni su sa klupe ulazili na teren. Iste su sekunde bili diskvalifikovani​. Još jednom bih se izvinio svima jer je to za mlade igrače bio strašan šok i velik stres".

Bojčić je potvrdio i da su mlade Sarajlije morale da naprave preglede u bolnici.

"Prekršaji ukrajinskih mladih fudbalera bili su prežestoki, preagresivni. Zato smo preventivno reagovali i preporučili pregled djece zbog potencijalnih povreda. Medicinsko je osoblje prije odlaska pregledalo male fudbalere kako bi sigurno otišli svojim kućama. Još nemamo tačnih informacija u kakvom su stanju", podvukao je Bojčić.

Inače, na "Dalmatinko kupu", koji je odigran od 1. do 4. juna, nastupilo je više od 3000 mladih fudbalera iz 15 država.

(mondo.ba)