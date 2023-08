Četvrtak - VELIKI dan za Borac! Crveno-plavi žele da SRUŠE Austriju: "Grad DIŠE za klub, bilo je UŽIVANJE spremati se!"

Borac želi da pred prepunim tribinama Gradskog stadiona sruši Bečlije i nađe se u trećoj kvalifikacionoj rundi Lige konferencija.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Četvrtak, treći avgustovski dan, veliki je datum za sve navijače Borca!

Crveno-plavi će sutra uveče, u grotlu rasprodatog Gradskog stadiona, pokušati da nadoknade bečki minus protiv Austrije (1:0), naprave veliki podvig i plasiraju se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Ulaznice za stadion u Platonovoj ulici rasprodate su tokom jučerašnjeg dana, Banjaluka ovakvu euforiju ne pamti, a o tome je, na konferenciji za novinare u najavi utakmice, govorio i trener Borca Vinko Marinović.

"Odmah po povratku iz Beča smo osjetili zaista sjajnu atmsoferu u gradu i vidjeli smo da čitav grad diše za Borac, što je jako dobro. Bilo je stvarno uživanje raditi kroz ovu sedmicu. Mi smo radili dosta dobro u ovih nekoliko dana, radili smo na nekim stvarima koje treba da popravimo za ovu utakmicu koja nam slijedi. Mislim da su momci na to veoma dobro odgovorili i da ćemo uspjeti sve to da odradimo na terenu", istakao je strateg crveno-plavih, osvrnuvši se na nesrećan poraz u austrijskoj prestonici.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Mislim da smo odigrali dosta dobro, možda je rezultat mogao da bude drugačiji, imali smo svoje prilike i šanse koje nismo iskoristili, a kad igrate u Evropi, morate znati da su to situacije koje moraju da se iskorištavaju, možda nam je malo falilo koncentracije. Znali smo u pripremi utakmice da je Austrija čvrsta, organizovana ekipa, koja igra sa dosta intenziteta i presinga. Mislim da smo tokom utakmice to dosta dobro odradili, ali isto tako moramo da znamo da Austrija ima kvalitet i da je pokazala da svaki trenutak opuštanja, odnosno gubitka koncentracije, može da kazni, što se desilo i nama. Ipak, bez obzira na sve to, ekipa je dosta dobro radila. Iako smo dobili taj gol u posljednjim sekundama, nije se to toliko osjetilo na ekipi. Vjerujemo da možemo pružiti dobru igru, da uz podršku naših navijača, koji će nam sigurno biti vjetar u leđa, možemo doći do onog rezultata koji nas vodi u sljedeći krug. Vjerujem da će igrači dati sve od sebe i da ćemo svi zajedno doći do tog cilja."

Tri dana nakon meča sa Borcem, Austrija je pred domaćom publikom, u prvom kolu austrijskog prvenstva, doživjela debakl u duelu sa Šturom. Bilo je 0:3, a "ljubičasti" su dva od tri gola primili nakon prekida, ili, da budemo precizniji, lošeg postavljanja nakon kornera.

Austrija - Šturm 0:3 Izvor: SK Sturm Graz

Da li je to šansa da se ugrozi gol Kristijana Frihtla?

"Uvijek postoji šansa, ali da bi došli do te šanse, moramo dobro da se postavimo i dobro izvedemo te standard-situacije. Nadam se da ćemo sutra biti u prilici da to uradimo kvalitetno."

Austrija je težak udarac doživjela i početkom ove sedmice, s obzirom na to da se Haris Tabaković, udarna igla tima, preselio u Hertu.

Trener Mihael Vimer tako sada na raspolaganju ima samo dva napadača, dva 20-godišnjaka koji su daleko od pravog ritma i idealne forme (Muharem Husković i Romeo Vučić).

Pogotovo se to odnosi na Huskovića, koji je tek nedavno odigrao prvi meč za Violu nakon teške saobraćajne nesreće.

"Možda je bilo bolje da je otišao prije sedam dana (smijeh). Za nas je to jedna dobra okolnost, s obzirom na to da je Tabaković bio prvi strijelac i ključni igrač Austrije. Imaju dva napadača, to su Husković i Vučić, ali može tu da dođe do još nekih stvari o kojima mi razmišljamo u fazi napada. Sigurno da je dobra okolnost za nas što ne igra, ali vidjećemo prije same utakmice za koga će se odlučiti trener", zaključio je Marinović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Očekujemo da prođemo dalje, tu nema diskusije" – stav je Borčevog krilnog napadača Nemanje Mihajlovića.

"Nadovezao bih se na ono što je trener rekao – ta euforija koja vlada od trenutka kad smo se vratili iz Beča, sad koristim javno priliku da se zahvalim navijačima što su bili u Beču, od prvog trenutka su nas bodrili. Ovdje će biti mnogo više ljudi, pun stadion, što nama svakako prija. Upoznati smo sa ekipom Austrije, kvalitetni su, ali svjesni smo naših kvaliteta i želimo da prođemo. Na kraju krajeva, rezultat može da bude i ovakav i onakav, ali odnos koji smo imali u prvoj utakmici daje nam pozitivan stimulans da pred našim navijačima dođemo do cilja, a svi do jednog vjerujemo u to. Respekt Austriji, igramo kući, pred našim navijačima i stvarno se nadam da ćemo proći dalje. Ova ekipa, stručni štab i svi ljudi u klubu to zaslužuju. Jedva čekamo da počne utakmice, sutra u pola 9 kreće borba, da se zajedno radujemo na kraju i čekamo sljedećeg protivnika", rekao je Mihajlović.

Kapije stadiona, kako je saopšteno na današnjoj pres konferenciji, biće otvorene dva časa prije početka utakmice, a za sve one koji nisu uspjeli da kupe kartu za utakmicu, biće organizovano gledanje preko video-bima, na parkingu kod zapadne tribine Gradskog stadiona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)