MALER: Dani Olmo "ukrao" trofej Hariju Kejnu: HET-TRIK ŠPANCA - Englez ne može do pehara ni u Bajernu! (VIDEO)

Čovjek koji nikada u životu nije osvojio trofej nadao se da bi prvog dana u dresu bavarskog giganta mogao do pehara. Ipak, to se nije desilo, a glavni "krivac" za to je trostruki strijelac Dani Olmo.

Vijest dana ne samo u Njemačkoj, nego i u cijeloj Evropi, je dolazak Harija Kejna u Bajern Minhen, ali prvi dan u dresu bavarskog giganta odlučio je da mu pokvari Danijel Olmo! I to na kakav način - HET-TRIKOM!

Prošle godine Bajern Minhen u fenomenalnoj utakmici njemačkog Superkupa savladao je RB Lajpcig 5:3, i tada je briljirao Olmo ali je njegov tim ostao bez pehara. Večeras je stigla osveta koja nije mogla biti slađa.

BAJERN MINHEN - RB LAJPCIG 0:3 (0:2)

/Olmo 3, 44, 68 pen/

Došao je Kejn iz Totenhema u Bajern Minhen, klub je učinio sve kako bi ga registrovao već za večerašnji meč na "Alijanc Areni". Englez je presjedio sat vremena na klupi, zatim ušao u igru, ali na kraju je samo mogao da čestita boljem.

Fudbaler koji u karijeri nije osvojio niti jedan trofej, nadao se da bi to pehara mogao stići već prvog dana u najtrofejnijoj njemačkoj ekipi, odigrao je posljednjih pola sata, ali prvi pokušaj da podigne trofej nije bio uspješan.

Iako su Bavarci kao aktuelni šampioni bili izraziti favoriti, očekivano vršili pritisak ka golu rivala i imali daleko veći posjed, tim iz Lajpciga odigrao je taktički sajajno, šokirao ih na početku i kraju prvog poluvremena, kada je dva gola postigao upravo Dani Olmo. Već tada je bilo jasno da se domaćinu ne piše dobro.

Prvo je u 3. minutu nakon prekida loše intervenisala odbrana Bavaraca, a španski internacionalac nije propustio da jednu odbijenu loptu sprovede u mrežu Svena Ulrajha.

Uslijedio je ogroman pritisak, gosti su praktično bili "ugurani" u svoj šesnaesterac, ali tim Tomasa Tuhela nikako nije mogao do pogotka. A onda pred sami odlazak na pauzu, još jedna lopta završila je u mreži aktuelnog šampiona Njemačke. Ovaj put Olmo je pokazao svoj raskošan talenat, prošetao se kroz odbranu rivala i drugi put večeras matirao Ulrajha.

Reagovao je Tuhel odmah na startu drugog dijela, izvršio trostruku izmjenu, ali ulazak Kima, Komana i Mazrauija nije donio bitniji preokret u igri. Onda, samo tri minuta nakon ulaska Kejna u igru - novi šok - penal za goste, i to nakon igranja rukom upravo Mazrauija!

Odgovornost je preuzeo nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama i sa "kreča" kompletirao het- trik!

GOAL | Bayern 0-3 RB Leipzig | Dani Olmo (3)pic.twitter.com/92Kk771zdL — VAR Tático (@vartatico)August 12, 2023

Posljednja tri Superkupa Njemačke osvojio je Bajern Minhen postigašvi 11 golova (3:2 i 3:1 protiv Borusije Dortmund i 5:3 u već pomenutom meču protiv RB Lajpciga), ali večeras nije ličio na sebe.

Maestralna predstava gostiju iz Saksonije donijela im je prvi trofej u Superkupu Njemačke, iz drugog pokušaja.

