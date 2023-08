KAKAV KRETEN TO RADI? OVO JE IZDAJA! Poznati Hrvat izvrijeđao Dinamovog "dželata" Vidu - i ne samo njega

Glumac nizao kritike i uvrede poslije eliminacije Dinamo Zagreba

Poznati hrvatski glumac Rene Bitorajac veoma se iznervirao zbog poraza Dinamo Zagreba od AEK-a u Atini i eliminacije kluba za koji navija iz kvalifikacija za Ligu šampiona. On je posebno bio ljut na Domagoja Vidu, hrvatskog štopera koji je glavom dao gol za domaće u posljednjim trenucima, za remi vrijedan kao pobjeda. Takođe, ljut je i na trenera Dinama Igora Bišćana, kome je zamjerio to što nije napravio više izmjena u završnici, dok su Zagrepčani vodili 2:0, dovoljnih za prolaz.

Javnost u regionu posebno je komentarisala njegovu kritiku Vidi, bivšeg igrača Dinama, koji je poslije gola zastao i nije htio da slavi, mada je prema mišljenju glumca u svakom slučaju pretjerao. Pročitajte šta je napisao glumac: "Pišu portali o neviđenoj drami u Atini. Ja bih pisao o neviđenoj debilani. Sudija diže sudijsku nadoknadu od 5 minuta i umjesto da je rascjepkaš s dva prekida sa zamjenama koje si već ionako trebao napraviti, jer je protivnik osvježio pola svoje ekipe, ti ništa. Primaš gol, ali ni tada ne mijenjaš, a ima još 3 minute za igrati. Wtf?"

"Duboko sam uvjeren da bi i Čačić napravio zamjenu, ma barem kao alibi ako krene loše zadnjih par minuta. Nisam se nikad igrao selektora, ali ovo je izdaja. Ovo je bilo više od utakmice nama što iskreno navijamo za Dinamo, a momci su već utakmicu dobili. Ne shvatam ni da igramo bez špica. Pa mora neko biti iza lažne devetke, koja ekipa nema špica!?"

"I još veće pitanje, koji kreten se veseli kad zabije svom bivšem klubu, to još nisam vidio?! Da sjedim tu gdje sjedim na slici, došlo bi do tektonskih promjena. Jbg, ne sjedim pa se i dalje mogu samo nervirati kao i svaki drugi navijač. To mi nemre niko zabranit", napisao je glumac uz objavljenu fotografiju na kojoj sjedi za stolom trenera u sali za konferencije Dinamo Zagreba.

Domagoj Vida (35) igrao je za Dinamo Zagreb dvije sezone, od 2011. do 2013, a onda je za šest miliona evra otišao u Dinamo Kijev i izgradio veliku karijeru, zaokruženu svjetskim srebrom na Mundijalu u Rusiji 2018. U klupskoj konkurenciji igrao je i za Bešiktaš od 2018. do 2022, a od prošlog ljeta je član AEK-a.