Trener Sarajeva "precrtao" četvoricu prvotimaca, na "Koševo" stiže stoper Crvene zvezde?

Novi šef struke Sarajeva Simon Rožman, po svemu sudeći, pravi ozbiljnu rekonstrukciju ekipe.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

"Bordo" tim je poslije dolaska slovenačkog stručnjaka upisao dvije pobjede - savladano je Posušje (3:0), a potom i Tuzla siti (1:2), ali Rožman je sudeći po pisanju sarajevskog "Oslobođenja" ipak nezadovoljan pojedinim fudbalerima.

Štaviše, čak je kako je naveo portal "Sport 1" odlučio da "precrta" četvoricu prvotimaca, od kojih su čak trojica igrala u ponedjeljak na "Tušnju".

U pitanju su Besim Šerbečić, koji je bio starter, Samir Zeljković i Ivan Ikić su bili na klupi za rezerve i dobili šansu, a četvrti je Ivan Borna Jelić Balta, kojeg nije bilo ni u zapisniku za utakmicu u Tuzli.

Istina u pitanju su nezvanične informacije, koje su kolege sa pomentog portala pokušale da provjere i u klubu sa "Koševa", ali i kod pomenutih igrača, međutim, niko im se nije javljao na telefonske pozive.

Balta i Zeljković su ovog ljeta stigli u Sarajevo s kojim imaju ugovore do 2025, odnosno 2026. godine, Šerbečića ugovor veže do 2025, a Ikića do kraja aktuelne sezone.

Isti portal je potom lansirao i vijest da bi defanzivac Crvene zvezde Andrej Đurić mogao da dođe na "Koševo" do kraja prelaznog roka.

S njim je Rožman sarađivao u Domžalama, gdje je Đurić igrao na pozajmici i postao jedan od najboljih stopera slovenačke lige.

"Ostaje pitanje da li će se dogovoriti Sarajevo i Crvena zvezda, a ako do dogovora dođe, vrlo vjerovatno bi u tekućoj sezoni zaigrao kao posuđen fudbaler", piše sarajevski portal.