"Zvezda ima ponude od 70 miliona evra!" Terzić otkrio detalje: "Prodavaćemo i biti šampioni!"

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio je da vlada veliko interesovanje za fudbalere aktuelnog šampiona Srbije.

Crvena zvezda je prethodnog ljeta riješila da napravi zaokret u transfer politici i da uloži veliki novac u igrački kadar, odnosno fudbalere koje bi kasnije mogla da proda u neke od najatraktivnijih liga. Pojedinci koji su već bili u klubu, poput Osmana Bukarija, iskoristili su grupnu fazu Lige šampiona da skrenu pažnju na sebe, pa u Zvezdi čekaju januar i koverte u kojima su ponude za njene fudbalare.

Kako je generalni direktor Zvezdan Terzić otkrio tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije "Prva", trenutno postoje konkrente ponude i pregovori oko fudbalera Crvene zvezde "teški" čak 70 miliona evra! Neki od tih igrača napustiće klub već na kraju polusezone, odnosno kad počne januarski prelazni rok.

"Dugo sam na javnoj sceni i na odgovornim funkcijama. Moram da budem podložan kritikama, ali one su povezane sa velikom emocijom. Davno smo mi detektovali da je ogroman raskorak između velikih očekivanja i malih mogućnosti. Brzo smo zaboravili gdje je Crvena zvezda bila. A kad je počelo da se dešava, mislili su da Zvezdi sve to pripada. Ogromne su razlike sada između Bajerna i Zvezde, a te 1991. godine nisu bile velike. Neko kaže da je Liga šampiona preveliki zalogaj, ali mi ne možemo da se odreknemo iako nam je lakše da igramo Ligu Evrope. Ja sam zadovoljan kako Crvena zvezda igra u Ligi šampiona", rekao je Zvezdan Terzić i otkrio detalje o ponudama za igrače:

"Mi sada imamo konkretnu ponudu i razgovore od preko 70.000.000 evra za naše igrače za koje vlada interesovanje. Neke ćemo sigurno prodati, ali morali smo da imamo dva kompletna tima jer imamo dva različita takmičenja. Biće odlazaka, nama je 50 odsto od budžeta transfera. Imamo nagomilanih igrača, ali ćemo prodavati samo do granice da se ne ugrožava osvajanje šampionske titule. Možda bude neki lijevi bek, možda štoper, ali ne bih o tome."

Zvezdan Terzić je objasnio i koji su ciljevi Crvene zvezde do kraja 2023. godine - ostalo je još šest prvenstvenih utakmica do kraja godine, a na njima bi mogla da se smanji razlika koju Partizan trenutno ima. Po Terzićevim riječima, nema dileme ko će biti šampion na kraju sezone!

"U Zvezdi pobjeđivali ili gubili, uvijek te nešto muči. Kad pobijedimo nemamo vremena za slavlje, to je sudbina za ljude u Crvenoj zvezdi. Imali smo pauzu zbog reprezentacija, pa smo napravili dobru analizu. Dva poraza i neriješen rezultat nisu nešto što smo očekivali. Prioritet je da se do kraja jeseni uzmu svi bodovi. Imamo šest bodova zaostatka, ali imamo tri derbija do kraja i nemam dilemu da ćemo biti šampioni. Možda smo se malo previše okrenuli Ligi šampiona, potcijenili domaće prvenstvo... Osjetili smo da navijači traže nešto više, da budemo konkurentni u Evropi. Malo je apsurd da Crvena zvezda bolje izgleda u Ligi šampiona, ali moramo se okrenuti našim principima jer je titula uvijek prioritet. Htjeli smo modernu, novu Crvenu zvezdu. Mi imamo igrače koji osvajaju domaću ligu, imamo dva tipa igrača. Jedan je onaj koji znaju da igraju našu ligu, a drugi su atletski moćni", rekao je generalni direktor Crvene zvezde.

Prethodnih dana se pričalo o odlascima iz Crvene zvezde, ali pitanje je ko će tačno dobiti dozvolu da napusti klub. Čini se da Crvena zvezda neće praviti problem Kingsu Kangvi čiji menadžer navodi da se pregovara sa italijanskim klubovima, a tim putem bi mogao i Filipo Falko kojeg već dugo nema u planovima srpskog kluba.

