Selektor Srbije otvoreno o plasmanu na EURO, kritikama, igri reprezentacije...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi dao je intervju "Mozzart sportu" i poslao nekoliko važnih poruka javnosti nakon istorijskog plasmana "orlova" na Evropsko prvenstvo prvi put od otcjepljenja Crne Gore, a i prvi put još od 2000. godine, kada je Piksi bio kapiten nacionalnog tima.

Prije svega, Piksi je priznao da igra nije bila na nivou na kojem je bila u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, koje su odigrane uspješnije i impresivnije, bez kikseva poput remija sa Bugarskom ili "vezanih" poraza kakve su sada doživjeli od Mađarske.

"Igra nije bila na nivou, sa tim se slažem. Ima tu individualnih grešaka koje zaista šokantno djeluju. Grešaka u smislu da poklonite protivniku gol. Kad sam sa igračima pričao na tu temu, pogotovo sad poslije Bugara, oni su isto to rekli: nevjerovatno je kako sami sebi pucamo u nogu. Mi smo im, praktično, poklonili dva gola, a onda morali da se vadimo i da jurimo rezultat. Ima sada i vremena i prostora da se napreduje u igri, da ona bude ubjedljivija. Što se tiče sistema, taktike i to će se razmotriti, da vidimo šta je najbolje. Srbija mora da ide na rezultat na EP."

Vidi opis Jesu li ti ljudi normalni?! Piksi otvorio dušu: Kako vas bre nije sramota? Šta treba da uradim da bi bili zadovoljni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Piksi je rekao da je svjestan da su "svi selektori i da svi bolje znaju".

"I meni su tako ti fudbalski stručnjaci, eto koliko se razumiju u fudbal, govorili 'tri-četiri komada Bugarima'. I onda se prekrstiš i pitaš se jesu li ti ljudi normalni. Ne znam na osnovu čega se širi taj optimizam. Lako je pričati kada nisu u vašoj koži. Tako jednom, idemo u Švedsku da igramo Ligu nacija i dam izjavu za medije da idemo da pobijedimo. Jedan me zove i kaže 'Dragane, nemoj tako, samo da se ne izgubi, to je super'. A, pritom je veliko ime. Mislim, 'veliko'... A, nama neriješeno ne donosi ništa, Norveška je prva u grupi. E, to je ta razlika, kako ja razmišljam, a kako oni razmišljaju. Stalno se traži neki alibi, nemoj da obećaš, nemoj ovo, nemoj ono. Ja nisam takav. Jednostavno vidim drugačije, vidim poštenije."

Piksi je rekao da mu je pred EURO najveća želja da nema velikih problema sa povredama kakve je imao uoči Mundijala u Kataru i izrazio je optimizam da će tim imati dovoljno vremena da "zategne šrafove".

Posebno emotivno Piksi se osvrnuo ka prošlim kvalifikacijama i pobjedi protiv Portugala.

"Ta utakmica u Lisabonu… Za mene istorijska. I onda neko dođe i kaže 'imali su sreće.' Kako vas, bre, nije sramota!? Šta vi gledate? Ko ste vi, kakve to komentare dajete? Jeste li gledali 90 minuta igre? Kako možete da kažete da je sreća? Način kako smo odigrali, kako smo se ponašali na terenu protiv velikog tima kakva je Portugalija - za to samo možeš da kažeš 'bravo, momci'. Čak i da nisi prošao. Ne znam šta kao trener treba da uradim da bih nekog tamo zadovoljio. Velika većina će reći bravo. To su istorijski rezultati. Ali, negdje vidim da neko stalno... Ja ne tražim da me neko voli, dovoljno mi je da me voli porodica. Ali, nemojte da degradirate nečiji trud. Ljudi se bore. Igrači dolaze volonterski i igraju za svoju zemlju. Reprezentacija, to je nešto što mora da se podržava. Interes je svih da Srbija bude uspješna. A, pogotovo je bitno da igrači osjete podršku. I zato ne mogu nikada da razumijem, pogotovo ljude iz fudbala, koji gledaju da degradiraju nečiji trud, nečije znanje, borbenost, požrtvovanje..."

Podsjetimo, reprezentacija Srbije dobiće protivnike na Evropskom prvenstvu na žrijebu u subotu, 2. decembra. Na njemu će biti smještena u posljednji, najslabiji šešir.