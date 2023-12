Igor Duljaj nakon trijumfa nad Vojvodinom: "Moji igrači ništa ne moraju, osim da daju sve od sebe"

Igor Duljaj vrlo emotivan poslije još jedne pobjede Partizana u domaćem prvenstvu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan i posle 17. kola Superlige ostaje lider prvenstva. Mučili su se crno-bijeli, ali su na kraju u Humskoj uspjeli da dođu do velike pobjede nad Vojvodinom (3:1), i to u završnici utakmice. Poveli su u 54. minutu preko Kanutea, potom je u 68. izjednačio Nikolić, da bi Zahid u 88. i Saldanja u 97. potvrdili da tri boda ostaju u Beogradu.

Trener crno-bijelih Igor Duljaj istakao je da je publika vidjela odličnu utakmicu sa obje strane, a da su oni pred sobom imali protivnika koji je fantastično igrao u fazi odbrane.

"Imaju izuzetnog trenera (Ranko Popović, prim. aut.) koga poštujem i volio bih da je više takvih ljudi koji su tako pošteni i radni. Moram i moje igrače da pohvalim, kada im neko nametne da moraju da dobiju baš sve utakmice do kraja, teško je. Nama je važna svaka sljedeća utakmica, a ova je sada u arhivi. Pokazali smo karakter i časno smo nastavili da osvajamo bodove. Vojvodini želim puno uspjeha, a našim navijačima se zahvaljujem u moje i ime igrača, bez njih ne bismo ovo uspjeli", naglasio je trener Partizana za "TV Arena Sport".

Što se tiče velikog broja promašenih prilika crno-bijelih, prije svih Saldanje, ističe Duljaj da je to zbog pritiska: "Rekao sam im da ništa ne moraju, samo da daju sve od sebe. I to je ono što je izuzetno važno, da kako treniramo, tako igramo i obrnuto. Fale nam igrači koji mogu da promijene ritam - kao Severina ili Nikolić - sada su to bili Menig i Baždar... Mi sada idemo polako, slijedi nam Grafičar u Kupu".

Što se tiče Svetozara Markovića, koji je bio najavljen u prvoj postavi, ali je otpao zbog povrede na zagrijavanju, Duljaj dodaje da se nada da nije ništa ozbiljno sa njim, a hvali igrača koji ga je zamijenio protiv Vojvodine: "Saničanin je odlično odradio posao, Bog ga je nagradio jer je vrijedno trenirao i bio strpljiv", naglašava Duljaj.