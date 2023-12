Važna pobjeda Igmana - Tuzla siti ostaje u zoni ispadanja

Tri izuzetno važna boda za Konjičane u borbi za opstanak.

Izuzetno kvalitetan meč, po veoma teškom terenu, odigrali su Igman i Tuzla siti, a domaći su stigli do tri izuzetno vrijedna boda u borbi za opstanak.

U derbiju začelja 17. kola Premijer lige BiH viđeno je pravo nadmetanje u prvih 45 minuta, a iako su domaći ovaj period igre riješili u svoju korist rezultatom 2:0, mora se priznati da su gosti zaslužili mnogo više, s obzirom da su imali nekoliko izuzetno povoljnih prilika koje nisu uspjeli da pretvore u pogotke.

Igman je do prednosti stigao u 18. minutu, kada je lošu intervenciju čuvara mreže gostiju Eldina Lolića u gol pretvorio Marko Čubrilo. Bio je to udarac između šuta i centaršuta, let lopte Lolić je loše procijenio i ona je odsjela iza njegovih leđa. I prije, a naročito poslije tog gola, fudbaleri iz Simin Hana promašivali su izgledne prilike, nakon čega je ponovo stigla kazna.

U 27. minutu Stefan Denković odlično se snašao pred protivničkim golom i poduplao prednost svog tima.

Otvorena igra viđena je i u nastavku, ali težak i neuslovan teren nije bio saveznik ekipa, pa se rezultat nije promijenio.

Sa ova tri boda Igman je današnjem rivalu zadržao na pretposljednjem mjestu, koje vodi u niži rang takmičenja.

PREMIJER LIGA BIH - 17. KOLO:

Igman - Tuzla siti 2:0 (2:0)

/Čubrilo 18, Denković 27/

Široki Brijeg - Zrinjski (15.15)

Odigrano u subotu:

Zvijezda 09 - Borac 1:2 (0:1)

/Ivančić 73 - Kvržić 43, Čavić 55/

Sloga Meridian - Posušje 1:0 (0:0)

/Nikolić 60/

Sarajevo - GOŠK 3:0 (0:0)

/Anđušić 63, Oliveira 78, Čataković 84/

Odigrano u petak:

Željezničar - Velež 0:1 (0:0)

/Gulijašvili 66/







