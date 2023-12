Njemačka bruji - Tuhel igračima pokazao mnogo mlađu djevojku! Ostavio ženu nakon 13 godina braka, zato je dobio otkaz!

Njemačka priča o novoj djevojci Tomasa Tuhela.

Tomas Tuhel je sa Bajernom došao do pobjede na "Old Trafordu" i tako je Mančester junajted eliminisao iz Evrope za ovu sezonu, a odmah poslije toga iz Njemačke stižu vijesti iz "trač rubrike". Po završetku utakmice, svi igrački, treneri i članovi rukovodstva su u jednom luksuznom restoranu u Mančesteru proslavili pobjedu, a prema pisanju "Bilda" - Tuhel je na zabavu doveo svoju novu djevojku Natali Gereiro Maks (36).

Brazilka je meč pratila i sa tribina Old Traforda i slavila je pobjedu Bajerna koju je donio Kingsli Koman, a potom su bili veoma prisni na pomenutoj večeri. Prema pisanju njemačkog tabloida, Tuhel je sada prvi put svoju novu djevojku predstavio igračima Bajerna, a oko dva ujutru su otišli iz restorana u hotel u kome su bili smješteni.

Interesantno je da je Tuhel upoznao Brazilku nakon što je sa Čelsijem osvojio Ligu šampiona, a potom se razveo od supruge Sisi sa kojom ima dvoje djece. Mnogi smatraju da je upravo njegova veza sa mnogo mlađom djevojkom uticala i na pogoršanje odnosa sa igračima Čelsija, pa je vrlo brzo poslije toga bio i smijenjen i zato se vratio u Njemačku gdje od zime vodi Bajern, sa promjenljivim rezultatima.

Interesantno je da je Tuhel sa Sisi bio 13 godina, a razveli su se 2022. godine, dok za sada nema najava da će "uploviti" u drugi brak sa biznismenkom iz Brazila.

Guerreiro Max dazzled at the banquet as she wore a bright cocktail dress and as the event ventured into the early hours of the morning, she was joined on her table by Tuchel.