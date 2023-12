Pao prvi potpis u Zvezdi ove zime! Oglasio se Mrkela - Klub ga ne pušta ni po koju cijenu!

Kosta Nedeljković produžio ugovor sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najtalentovanijih fudbalera Crvene zvezde Kosta Nedeljković na 18. rođendan zabilježio je asistenciju za Jovana Mijatovića u pobjedi nad Spartakom (4:1), a dan kasnije stavio je paraf na novi ugovor sa srpskim šampionom. Klub je saopštio da je Nedeljković potpisao ugovor na još četiri godine!

Zahvalio se porodici, posebno starijem bratu Lazaru, a izrazio je želju da sa voljenim klubom prvo slavi u "vječitom" derbiju i da potom osvoji duplu krunu: "Ponosan sam zbog produžetka ugovora i zahvalio bih se upravi kluba, kao i treneru na ukazanom povjerenju. Nadam se da im to odnosom prema radu, ali i igrama na terenu vraćam. Sigurno je da sam mnogo zreliji kao igrač i čovjek u odnosu na jul kada sam prethodni put potpisivao ugovor sa Zvezdom", naglasio je Nedeljković za zvanični sajt Crvene zvezde.

"Mnogo sam napredovao, i zahvalnost tome dugujem starijim saigračima iz prvog tima koji su me odlično prihvatili. Ipak, i tada, kao i sada, imam samopouzdanje, vjerujem u sebe još više, usljed tog iskustva igranja u prvom timu, pa i Ligi šampiona. Nisam još uvijek ni svjestan toga da sam protiv igrača koje sam do skora gledao na televiziji sada igrao. No, sem poštovanja ništa drugo nisam imao za njih. Na terenu bez straha i uvijek borba za Zvezdu", dodao je on.

Sportski direktor Mitar Mrkela je saopštio da je Kosta Nedeljković partijama "zaslužio novi ugovor" i dodao je da klub ne planira da ga proda: "Nadam se da će u Zvezdi ostati dugo, a meni je drago što smo konačno iz Omladinske škole dobili pravog desnog beka. To je deficitarna pozicija, a Kosta je pokazao da ima kvalitet da bude vrhunski desni bek koji će Zvezdi i srpskom fudbalu dugo godina biti oslonac. Milina je bila gledati ga na terenu kako sa velikim samopouzdanjem i hrabrošću preuzima odgovornost u tim godinama. To se rijetko sreće. Svi imamo posebna osjećanja kada su Zvezdina djeca u pitanju, a siguran sam i to Kosta osjeća kada su u pitanju klub i navijači, te da će još dugo godina biti naš važan igrač", naglasio je on.

Ove sezone, Kosta Nedeljković je odigrao 16 mečeva za Crvenu zvezdu i još čeka prvi pogodak.