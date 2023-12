Teške optužbe Mehe Kodre na račun Vice Zeljkovića! Predsjednik FS BiH: Nebulozne priče, želim mu sreću

Bivši selektor Bosne i Hercegovine Meho Kodro optužio je u intervjuu španskim medijima da mu je rečeno kako je predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković tražio da na spisak stavi "njegove igrače", dodavši da je zbog toga dobio otkaz.

Nekadašnji golgeter Veleža, Real Sosijedada i Barselone je u opširnom intervjuu za španski "sport.jotdown.es" govorio o svojoj igračkoj karijeri, a osvrnuo se i na dvostruki boravak na klupi "zmajeva".

U oba slučaja 2008. i ove godine je smijenjen poslije samo dvije utakmice.

"To je vrlo lako za objasniti iako je drugi boravak, koji je okončan prije mjesec i po, nešto čudniji za mene. Kada sam prvi put bio selektor 2008. godine, predsjednik (Iljo Dominković, prim.aut) mi je uoči utakmice sa Japanom rekao: 'Gledaj, imam neke svoje igrače i bilo bi dobro da ih pozoveš'. Imao je neke igrače, valjda preko zastupnika, koji su bili u kontaktu s njim, jer su tada tako funkcionisale stvari u Bosni i Hercegovini. Tražio sam sastanak sa predsjednikom i dva potpredsjednika (Sulejman Čolaković, Bogdan Čeko, prim.aut), jer je u BiH sve podijeljeno na tri, čak i Savez".

Prema njegovim riječima, ovo je bila uvertira da Španci shvate kako je počeo trenersku karijeru.

"Sastao sam se sa njima i pitao ih da vide šta se dešava, da mi je predsjednik rekao da na spisak stavim njegova tri igrača. A potpredsjednik mi kaže da i on ima prijatelja, kako bi bilo... Tako sam ja počeo. Sve su to bili problemi, užasan nered. Na kraju su me otpustili. Bio sam selektor dvije utakmice", izjavio je Kodro.

Potom se osvrnuo na dešavanja iz drugog mandata na klupi selekcije BiH.

"Nakon 15 godina sam se vratio i ponovo razgovarao sa predstavnicima FS BiH. Mislio sam da su se stvari u BiH promijenile, da su svi ti problemi nestali. No kada sam slao prve pozive, rekli su mi da je predsjednik (Vico Zeljković, predsjednik FSBiH) rekao da moram uključiti nekoliko njegovih igrača, od kojih jedan gotovo nije igrao zadnjih godina. Rekao sam da to ne mogu i to je razlog što su me otpustili. Bh. fudbal tako funkcioniše. Dajem ti posao, ali moraš paziti. Nažalost, mislio sam da to više nije slučaj, ali sam shvatio da nije. Odigrali smo dvije utakmice, jednu smo pobijedili (Lihtenštajn 2:1), a drugu izgubili golom u 92. minuti (Island 0:1) i to je bio dovoljan razlog", dodao je nekadašnji selektor BiH, a prenijeli sarajevski mediji.

Kontaktirali smo ovim povodom i prvog čovjeka bh. fudbala Vicu Zeljkovića, koji je kratko rekao da su u pitanju "nebulozne priče".

"Nebulozne priče. Ne može da se pomiri sa tim da nije selektor. Rekao sam na tu temu nekoliko puta sve, nemam igrače svoje, niti sam ikom išta ikada tražio oko tog niti ću ikada, ali eto opet da ponovim to još jednom. Želim mu sreću u izboru nove sredine kad je pronađe i želim mu sve najbolje za nadolazeće praznike", rekao je Zeljković za naš portal.