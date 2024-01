Legenda Željezničara o potezima sarajevskog kluba: Dovedu nekog "tufahiju", ne zna jel' poš'o ili doš'o

Legendarni fudbaler šokiran posrnućem svog kluba.

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Eksperiment Željezničara iz Sarajeva sa trenerom iz Saudijske Arabije Abdulhakimom Al-Tuvaiđrijem (44) trajao je manje od dva mjeseca i završen je neslavno. Trener iz Arabije izgubio je na debiju od Borca iz Banjaluke, potom je gubio i od Tuzle sitija, Veleža, a poraz od GOŠK-a sredinom decembra bio je i njegov oproštaj. Na klupi nekadašnjeg šampiona SFR Jugoslavije osvojio je samo bod i ostavio ga na začelju tabele Premijer lige Bosne i Hercegovine, sa istim brojem osvojenih bodova kao i Igman Konjic (19), koji je u zoni ispadanja.

"Vidjelo se da je ta saradnja prevara. Ko je to uradio i napravio, niko ne zna. Vrlo je žalosno da je Željo postao poligon za učenje. U Želji se može svašta naučiti, ali da dovedete nekog trenera iz Saudijske Arabije. Što bi se reklo - lud, zbunjen, normalan... To bi neko trebao dobre robije da zaglavi, šta se radi u klubu", kazao je legendarni fudbaler Željezničara Nikola Nikić za Radiosarajevo.ba.

Sve koji navijaju za Željezničar boli stanje kluba koji je Milan Ribar 1972. vodio do titule prvaka Jugoslavije i do četvrtfinala Kupa UEFA, a potom Ivica Osim do polufinala tog evro-takmičenja. U periodu poslije raspada SFR Jugoslavije, Željezničar je bio šampion pod vođstvom Amara Osima, sina Ivice Osima, ali je posljednju titulu osvojio 2013, a posljednji trofej 2018, kada je podigao pehar Kupa BiH.

"Željo je veliki klub i ima najbolje navijače na svijetu. Ispadali su mnogi velikani poput Juventusa, Milana, Atletiko Madrida... Ali mislim da se Želji neće desiti ta situacija. Ne vjerujem jednostavno, jer ni ova trenutna ekipa nije toliko loša. Nešto, međutim, ne štima", istakao je Nikić.

Sredinom decembra, Željezničar je ambicizno promovisao saradnju sa Fudbalskim savezom Saudijske Arabije, predstavljen je koncept za razvoj igrača i trenera, ali razvoj Abdulhakima Al-Tuvaiđrija nije prošao onako kako su se nadali, pa je otišao praktično dvije nedjelje poslije potpisivanja te saradnje.

Na pitanje da li bi legende trebalo da pomognu, Nikić odgovara: "Naše je prošlo. Mi možemo da pomognemo ovako klubu, da navijamo. Ima tu i mlađe generacije, trenera, ali sve je neki interes. Mi smo pohlepan narod, ne možemo se zasititi, možemo krasti nemilice. Dovedu nekog 'tufahiju', čovjek ne zna ni kud je pošao, ni kud je došao. Našli mu neku portparolku da mu objašnjava, on ne zna ništa. A imaju tu nekih deset mlađih Željinih trenera, počevši od Adžema, Joldića, Muharemovića... Ma koga god da su doveli... U svoje ime ću reći, jedini koji može da izvadi Želju sada je Senad Misimović, čovjek koji ima i viziju i sve. Ali ne možete kad nama niko ne valja", dodao je Nikić.