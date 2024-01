Bajer je NEUNIŠTIV! "Farmaceuti" dva puta gubili u derbiju, pa stigli do pobjede u 90+1!

Dva puta je ekipa Ćabija Alonsa bila u rezultatskom minusu u Lajpcigu, ali je uspjela da trijumfuje.

Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Dva puta je Bajer bio u nokdaunu u derbiju protiv Lajpciga, ali je u nadoknadi drugog poluvremena stigao do preokreta i pobjede

RB LAJPCIG - BAJER 2:3 (1:0)

/Simons 7, Openda 56 - Tela 47, Ta 63, Inkapije 90+1/

Bajer sada ima sedam bodova više u odnosu na Bajern, koji kasni dva meča za liderom, a ukoliko trijumfuje u oba, protiv Verdera u nedjelju i Union Berlina u srijedu, kasniće bod za "farmaceutima", koji nastavljaju da sanjaju san o prvoj, istorijskoj tituli!

U ranoj fazi utakmice, u sedmom minutu, stvari su počele dobro da se odvijaju po RB Lajpcig, koji je pogotkom Ćavija Simonsa stigao do vođstva. Primio je holandski internacionalac jednu loptu u šesnaestercu gostiju, a potom se okrenuo i pogodio donji lijevi ugao gola Bajera.

Pri minimalnom vođstvu domaće ekipe se otišlo na odmor, a praktično samo što se krenulo sa centra, uslijedilo je "poravnanje".

Zaboravila je domaća odbrana, nakon jednog prizemnog centaršuta sa lijeve strane, na Nejtana Telu, koji je na suprotnoj strani samo ugurao loptu u mrežu.

Bayer Leverkusen with equaliser

Osam minuta nakon tog gola, RB Lajpcig je iskoristio kardinalnu grešku Bajera kod izvođenja jednog kornera.

Uslijedila je munjevita kontra, koju je pogotkom valorizovao Lois Openda, za novi rezultatski plus domaćina.

Nije to uzdrmalo goste, koji su do kraja meča poslije dva kornera stigli do zlata vrijednog trijumfa.

Prvo je Džonatan Ta u 63. minutu pogodio za novi egal, a kada se očekivala podjela bodova, drugu asistenciju na ovom meču upisao je Alehandro Grimaldo, pronašavši Pjera Inkapijea u nadoknadi vremena na idealnom mjestu za Bajer.

BUNDESLIGA – 18. kolo

Bohum – Štutgart 1:0 (0:0)

/Bero 50/

Darmštat – Ajntraht 2:2 (0:1)

/Justvan 61, Vilhelmson 90+5 - Nkunku 33, Knauf 51/

Keln – Borusija D. 0:4 (0:1)

/Malen 12, 61, Filkrug 58 pen, Mukoko 90+2/

Frajburg – Hofenhajm 3:2 (1:0)

/Heler 37, Grifo 55, Šalai 85 – Veghhorst 57, Bajer 77/

Hajdenhajm – Volfsburg 1:1 (1:1)

/Jenc 45+2 - Černi 7/

RB Lajpcig – Bajer 2:3 (1:0)

/Simons 7, Openda 56 - Tela 47, Ta 63, Inkapije 90+1/

Nedjelja:

Bajern – Verder (15.30)

Borusija M. – Augzburg (17.30)

Odgođeno:

Majnc – Union Berlin







