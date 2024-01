Jirgen Klop otvorio dušu o odlasku iz Liverpula: Ljudi, ovo nije normalan život!

Menadžer "Redsa" otkrio sve što nije kada je saopštio odluku da odlazi.

Nijemac Jirgen Klop odlazi iz Liverpula i šokirao je sve tom odlukom. Uz objašnjenje da je umoran i da ne može uvijek iznova da kreće, on nije ulazio previše u detalje svoje odluke u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama kluba. Nakon što je dao tu izjavu, on se još jednom, detaljnije obratio javnosti.

Prije svega, svi se pitaju da li je razlog odlaska njegovo zdravlje? Srećom, nije!

"OK sam. Zdrav sam, koliko to mogu da budem u svojim godinama, ali ne postoji bilo šta oko čega bi neko trebalo da bude zabrinut, pa je tu sve sasvim u redu. Rekao sam ovo klubu već u novembru. Moram da objasnim možda to da ljudi vide moj posao 'spolja', a ja sam kraj aut-linije i na treninzima i uvijek ste u situaciji da kada počne jedna sezona, već morate da planirate sljedeću. Kada sjedimo i razgovaramo o mogućim pojačanjima, o pripremama narednog ljeta i o tome da li možemo da idemo zajedno u sve to, pomislio sam 'Nisam siguran da ću ovdje biti i dalje'. I iznenadilo me je. Očigledno sam počeo da razmišljam o tome. Nije to počelo u tom trenutku, ali naravno da je prošla sezona bila izuzetno teška i bilo je momenata kada bi mi u drugim klubovima rekli 'Hajde, hvala ti na svemu što smo uradili, ali trebalo bi da se rastanemo ovdje, da završimo'. To se ovdje nije dogodilo. Što se mene tiče, bilo mi je super, super, super-važno da opet postavim ekipu na noge. Samo sam o tome razmišljao. Shvatio sam veoma rano šta se dogodilo, da imamo zaista dobar tim sa ogromnim potencijalom i u pravim godinama, super karaktere i kada sam počeo i o sebi da razmišljam, zaključak je bio taj (da vodi tim i ove sezone, prim. novin.)"

Kada priča o "stavljanju ekipe na noge", Klop prije svega misli o tome da je Liverpul u ovom trenutku prvi na tabeli Premijer lige, sa pet bodova više i odigranom utakmicom više od drugoplasiranog šampiona, Mančester sitija. Nijemac će dati sve od sebe da na rastanku poslije devet godina ode kao šampion, sa drugom titulom Premijer lige.

Da li je sve što je ispričao razlog da ode?

"U idealnom svijetu, ne bih rekao bilo kome do kraja sezone, osvojio bih sve i onda bih se oprostio. To nije moguće. U svijetu u kojem živimo, nije moguće zadržati ovakve tajne. Možda je iznenađenje to što je do sada bilo tajna. Postoji mnogo stvari koje utiču na tu odluku, prije svega lični razlozi. Ljudi iz mog stručnog štaba moraju na vrijeme da znaju, a posebno klub mora da zna na vrijeme, da bi mogao da napravi planove. Ne možete ništa u suprotnom da planirate, niti da započnete. Možete da uradite mnoge stvari dok sve to znate, ali dok odluka nije javna, konkretne odluke ne možete da donosite. To znači da je klubu neophodno vrijeme. Tokom prethodnih godina, moja uloga je bila veoma dominantna. To nisam uradio namjerno, ali se dogodilo. Bilo je mnogo momenata u kojima sam poželio da ne moram da odem iz kluba, treći put radim to i zaista to ne želim. Ali na kraju krajeva, moram, jer sam siguran da ako morate da donesete tu odluku, morate to da uraditi malo ranije, nego malo prekasno. Prekasno bi bilo najgora stvar koja bi mogla da se dogodi. Ne znam, na primjer da sam sljedećeg septembra rekao 'O, Bože, to je to, ne mogu više'. A, onda bismo bili usred sezone i svega. Ovaj klub i sve što smo uradili prošlih godina, čini divnu osnovu, bazu za budućnost. A kada ste u škripcu sa vremenom, ne možete da donesete ispravnu odluku. Zato sam sve obavijestio o odluci šta sam ranije mogao".

Klop će se treći put u trenerskoj karijeri rastati sa klubom, jer je prethodno sedam godina vodio Majnc, a onda isto toliko i Borusiju Dortmund. Nameće se logično pitanje - da li bi saopštavanje ove oduke moglo da negativno utiče na nastavak sezone?

"Razumijem vaše pitanje 100 odsto, ali to je nama, rekao bih. Imao sam sličnu situaciju u Dortmundu. Okolnosti su potpuno drugačije, ali je slična pozicija i ne možete to da poreknete. Dakle, na nama je. Poslije ovog saopštavanja odluke imaćemo konferenciju za novinare i takve stvari. Poslije toga sam 100 odsto u ovoj sezoni. Možemo da prođemo kroz to, mislim da bismo u idealnim uslovima imali 30 utakmica pred sobom. To je u drugim zemljama čitava sezona. Ima još mnogo stvari za koje bi trebalo da igramo i mnogo je smetnji 'spolja', ali sve je na nama... I ne mora niko da sada svodi naše utakmice na to da budem u centru pažnje. Molim vas, nemojte to, ako mogu da zamolim, bilo bi jako lijepo. Ovdje sam u potpunosti i ne mislim da je bilo ko primijetio bilo kakvu razliku u prethodnih nekoliko mjeseci. Možda jesu, ali nabolje, jer osjećam olakšanje kada sam rekao tu svoju odluku".

"Moja uloga će u budućnosti biti promijenjena, ali mnogo stvari će ostati isto, pa je klub u dobrim rukama i budućnost je svijetla. Još i svjetlija kada ne moram da radim više to sa energijom koja nije baš ista kao ranije. Ako pogledate moju karijeru, ona zapravo nije moguća, rekao bih, jer ako pogledate odakle sam krenuo, bajkovito zvuči da sam postao menadžer Liverpula. I veoma je to teško planirati, a jedino je moguće ostvatiti ako ste 100.000 odsto fokusirani i ako posvetite tome ceo život. To sam ja uradio. Došao sam ovde i rekao sam to prvog dana, kao normalan tip. I dalje sam normalan tip, samo već predugo ne živim normalan život. Neću da čekam da previše ostarim da bih živio normalan život. Moram bar da probam u jednom trenutku, da vidim kako je ili će mi to promaći. Mislim da je ovo pravi momenat i za klub, jer ne mogu da radim posao od sljedeće sezone kao što sam radio do sada, a u tom slučaju nisam pravi za taj posao".

Kako je reagovalo rukovodstvo kluba?

"Nisu napravili žurku! Razvili smo zaista dobar odnos prethodnih godina, ali objasnio sam im i oni me već dugo poznaju da znaju da kada govorim takve stvari, ne ostavljam vrata otvorenim da promijenim odluku. Nema pristupa 'Hajde, ubijedite me' i slično. Kao što sam rekao, predugo i predobro se znamo. Bilo je jasno i prihvatili su, prosto su to uradili. Niko nije bio zaista srećan. Rekao sam samo u razgovoru sa nekoliko ljudi. I niko od njih nije bio zaista srećan. Ni ja nisam srećan, samo znam da je ta odluka ispravna".

Klop je nekoliko puta u razgovoru naglašavao da hoće normalan život.

"Niko ne zna šta donosi budućnost, ali osnova ovog tima je dobra. Da ste me pitali prije 10 godina kad sam bio mlađi da preuzem ovaj tim, protrčao bih kroz zid da to uradim. Nažalost, radim ovaj posao 24 godine i u jednom trenutku moram da pogledam na svoj život... I na život u cjelini. Jer, prosto ne znam. I hoću da to probam prije nego što mi bude prekasno. Moram to da uradim sada. Moram da pronađem i drugu svrhu i smisao. Da me pitate da li ću opet raditi kao menadžer? Rekao bih 'ne'. Ali ne znam kako ću se osjetiti kada se to dogodi, jer nikad nisam imao tu situaciju. Znam definitivno jedno - da nikad, nikad neću u Engleskoj voditi bilo koji klub osim Liverpula, 100 odsto. To nije moguće. Prevelika je moja ljubav prema ovom klubu, kao i moje poštovanje prema ovim ljudima."

Poslao je Klop i poruku navijačima:

"Moja poruka njima - zaista bih volio da prihvatite ovu odluku. To bi bilo lijepo. A onda, ako mogu da vas zamolim za još jedno, uz molbu da ne pjevate pjesmu o meni prerano i da budete glasni na stadionu i slično... Ako mogu da vas zamolim jedno - da utakmice Liverpula ne budu o meni, jer nema potrebe za tim. Jedina stvar koju sam oduvijek želio je puna podrška timu. Ne meni. Znam kakav je naš odnos, nije mi potreban bilo kakav dokaz. Imaćemo svoj trenutak, možda u posljednjem kolu sezone ovdje ili negdje drugdje, mislim u drugim zemljama i u drugim takmičenjima. Biće dovoljno vremena za te stvari. Hajde da sada idemo naprijed. Spolja hoće da koriste ovu odluku da bi nam se smijali, da bi nas uznemiravali. Mi smo Liverpul, mi zajedno prolazimo kroz teške stvari. I prošli ste kroz teže stvari ranije. Hajde da ovo bude naša snaga. To bi bilo zaista kul. Hajde da istisnemo sve što možemo iz ove sezone i da imamo još jednu stvar zbog koje ćemo se osmjehnuti kada se budemo sjećali u budućnosti. Hvala vam!"

