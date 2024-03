Zvezda nas ne zanima: Duljaj progovorio i o premiranju rivala crno-bijelih

Igor Duljaj naglasio je da ga zanima samo Partizan i igra crno-bijelih, a ne Crvena zvezda.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan ima bod prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu i želi da zadrži isto odstojanje pred vječiti derbi. Za to mora da pobijedi Železničar iz Pančeva u Humskoj (subota, 18.30 časova). Pred taj meč je trener domaćeg tima Igor Duljaj oprezan.

Ima samo riječi hvale na račun rivala.

"Još jedna teška utakmica za nas u ovom trenutku su sasvim drugačije okolnosti. Igramo na našem stadionu gdje su uslovi za igru idealni. I mi i oni imamo sve uslove da prikažemo kvalitetan fudbal. Raduje me i što je rukovodstvo dalo 'zeleno svjetlo' za besplatan ulaz, vjerujem da će biti dosta navijača koji će uživati u lijepoj igri. Oni se bore za 'goli život', mi imamo motiv da prikažemo dobru igru i da nastavimo niz, ako je to moguće. Imamo sve preduslove. Vjerujem da će publika na sutrašnjoj utakmici imati šta da vidi", počeo je Duljaj.

Jedan detalj mogao bi da pomogne.

"Očekujem težak meč protiv tima koji je agresivan, igraju čovjek-čovjeka i teško je igrati sa takvim timovima. Sa nama je Marko Jovanović koji je do skoro bio član tima iz Pančeva, imamo neke dragocjene informacije. Najvažnije je kako ćemo mi da izgledamo. Imamo probleme sa stastavom, golman Jovanović neće biti u protokolu. Poslije treninga razmisliću ko će konkurisati za prvih 11."

Jedno od pitanja bilo je u vezi spekulacija da drugi timovi premiraju rivale Partizana.

"Ne bih da komentarišem to, vjerujem da svi koji igraju za svoj klub, u ovom slučaju Železničar, igraju za sebe. Tako treba da bude. Da li neko premira ili ne, to je legitimno pravo. Najvažnije je da svi timovi, bez obzira na rivala, igraju časno i pošteno."

Istog dana će u Bačkoj Topoli derbi kola igrati Crvena zvezda i TSC, šef struke crno-bijelih imao je jasan odgovor na pitanje o tome da li će pratiti dešavanja sa tog duela.

"Neću gledati to, ne interesuje nas šta se tamo dešava. Moramo da gledamo u naše dvorište. Nisam demagog, pričam iz srca. Interesuje me samo naša igra protiv Železničara iz Pančeva, ništa više. Nijedan drugi rezultat, nijedna druga utakmica."

Postoji šansa da se na terenu pojavi Mateuš Saldanja.

"Vječiti derbi je sljedeće nedjelje, nama je prva najvažnija utakmica kao finale. Saldanja još nije trenirao sa ekipom, moguće da će danas trenirati prvi put poslije povrede zadnje lože. Imaćemo bolju sliku poslije treninga. Rizična je povreda, osjetljiva, može prilikom jačeg sprinta da dođe do pucanja. Ne smijemo da rizikujemo, čekamo doktora da nam da 'zeleno svjetlo'. Ako se to dogodi i ako se on bude dobro osjećao, biće u protokolu za naredni meč."

Jedan od najvećih problema za njega je to što je golman Jovanović suspendovan i najverovatnije će novajlija Krunić da bude na golu. "Stevanović nije u konkurenciji, ima zdravstvene probleme, Jovanović je kažnjen, suspendovan je zbog kartona. U ovom trenutku imamo Krunića i na klupi će biti golman iz kadeta, jer golman omladinaca ima neki problem, ne znam da li je slomio ruku ili nešto drugo. Krunić ima povjerenje trenera golmana, stručnog štaba, saigrača, na nama je da mu omogućimo da ima što manje posla na utakmici."

Spomenuo je i golove iz prekida, kapiten Marković je bio odličan u tom segmentu do sada. "Svijeta je izuzetno važan igrač za našu ekipu, pravi kapiten i kada su teški uslovi onda morate da budete spremni za druge varijante, kao što su prekidi. Vježba se to i igrači rade na tome, ako se utakmica otvori na taj način, onda je lakše da se igra kasnije, bitan je to element u fudbalu", zaključio je Duljaj.