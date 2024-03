Kad su otišli Vidić i ekipa, promijenilo se sve: Ovako je propao Mančester junajted

Nemanja Vidić je bio kapiten Mančester junajteda na kraju zlatne ere.

Srpska fudbalska legenda Nemanja Vidić bio je kapiten Mančester junajteda na kraju zlatne ere tog kluba i igrači koji su dijelili svlačionicu sa njim osjetili su prazninu čim je izašao iz nje. Vejn Runi, vjerovatno najbolji engleski fudbaler u 21. vijeku, slikovito je opisao šta je ostalo poslije velikog menadžera Aleksa Fergusona i njegovih igrača.

"Prije svega, mislim da smo izgubili stub tima. Gigs, Rio, Vidić, svi su bili na kraju, ostali smo bez njihovog prisustva u svlačionici. Došli su igrači poput Džesija Lingarda, Danija Velbeka, Toma Kleverlija, svi oni su napravili dobre karijere, ali više nikad nije bilo isto", kazao je on.

Aleks Ferguson otišao je u penziju 2013. godine kao dvostruki prvak Evrope i četvorostruki finalista Lige šampiona, a uz to i kao osvajač čak 13 titula Premijer lige. Vidića je doveo u klub 2006. godine iz Spartak Moskve, učinio ga kapitenom i dvostrukim najboljim igračem Premijer lige u izboru fudbalera. Srbin je 2014. otišao u Inter, ali je već bio "načet" povredama i nedugo poslije toga, 2016, završio je karijeru. U njegovo vrijeme na Old Trafordu sigurno ne bi bilo pjesme poslije poraza.

"Fudbal se mijenjao, ponašanje igrača se mijenjalo, promijenilo se sve oko fudbala. Pamtim kada smo izgubili od Liverpula, igrači su sutradan došli u svlačionicu i plesali su, treštala je hip-hop muzika. Sjećam se da sam je isključio i izbacio napolje. Mogli ste to da kontrolišete koliko možete, ali...", rekao je Runi. "Gledao sam to i razmišljao o tome da to prosto više nije isto", dodao je on.

Nemanja Vidić kratko je sarađivao sa Dejvidom Mojesom, ser Aleksovim nasljednikom, ali ta saradnja nije bila uspješna, ni dugovječna. Sa druge strane, Junajted od Fergusonovog oproštaja nijednom nije bio šampion, a pod vođstvom Žozea Murinja osvojio je Ligu Evrope. Trenutno je šesti na tabeli, sa 17 bodova manje od vodećeg tandema, Arsenal - Liverpul.