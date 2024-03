Bahar se vratio u Beograd! Doputovao sa košarkašima, zna se i razlog dolaska u Srbiju

Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar ponovo je u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Crvenoj zvezdi je krenulo nakon odlaska Baraka Bahara i novi trener Vladan Milojević ima učinak od šest pobjeda i remija u sedam utakmica i klub je preuzeo prvo mjesto na tabeli Superlige. A, šta se dešava sa Baharom? Spominjalo se da bi mogao brzo da nađe posao u Izraelu, međutim od toga (još) nema ništa, tako da ga i dalje plaća Crvena zvezda protiv koje je navodno najavljivao i tužbu.

Tri mjeseca poslije otkaza, Barak Bahar se vratio u Beograd, prenosi izraelski portal "One" uz informaciju da je doputovao sa košarkašima Makabija iz Tel Aviva koji svoje mečeve Evrolige igraju u srpskoj prestonici. Uz njega na letu bio je i njegov bivši pomoćnik Gaj Srafati, koji se inače skrasio poslije otkaza u Zvezdi i preuzeo je Makabi Netanju.

Prema informacijama iz Izraela, Bahar je doputovao u Beograd kako bi "završio brojne privatne obaveze" koje nije stigao prije odlaska u decembru. Za sada nema informacija da li će imati sastanak i sa čelnicima Crvene zvezde koji su o njemu govorili sve najljepše poslije rastanka, uvjeravajući javnost da se Baharu ne duguje novac i da su se džentlmentski rastali, odnosno da nema nikakvog osnova za tužbu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Crvena zvezda ne duguje Baraku Baharu ni jedan evro. Plata mu se redovno isplaćuje svakog mjeseca, i njemu i njegovim saradnicima. Propisi FIFA su jasni, klub koji je otpustio trenera je u obavezi da mu isplaćuje platu po ugovoru dok taj trener ne potpiše za drugi klub. o rade i najveći klubovi u sličnim situacijama kada smijene tenera i stvarno ne razumijem zašto pojedini mediji u Srbiji žele da od ovog slučaja naprave aferu. Crvena zvezda ima ozbiljnija posla nego da svakoga dana demantuje medijske gluposti koji imaju za cilj da destabilizuju klub", naglasio je predsjednik kluba Svetozar Mijailović u posljednjoj izjavi o Baharu krajem januara.

Bahar je imao ugovor do 2026. godine sa Zvezdom i izraelski novinari tvrde da mu to sada daje pravo da tuži Zvezdu pred FIFA institucijama i da zbog toga ne mora da ide kroz sudsku proceduru. Podsjećaju i na riječi generalnog direktora Zvezde Zvezdana Terzića da će Barak Bahar biti plaćan dok ne nađe novi posao. "On nije čovjek koji traži novac koji nije zaradio", govorio je Terzić po rastanku sa Izraelcem.