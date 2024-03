Mijatović o prečki protiv Holandije: Ako krenem da objašnjavam... Ovako - ne znam da šutiram penale!

Govorio je legendarni napadač o jednom od momenata koji ga prati čitavog života, iako je odavno završio karijeru.

Legendarni crnogorski fudbaler Predrag Peđa Mijatović ostao je upamćen kao as Partizana, jedan od najvećih napadača u istoriji Real Madrida, strijelac gola za titulu prvaka Evrope... I naravno, kao jedan od najvećih asova koje je jugoslovenska reprezentacija imala.

Isto tako, uz njegovu nespornu igračku veličinu, djeluje da će ga i u narednim decenijama "proganjati" priča o prečki protiv Holandije, u nokaut fazi Svetskog prvenstva u Francuskoj 1998. Bio je to potencijalno ključni momenat meča SR Jugoslavija - Holandija i možda odlučujući detalj da prelomi da li će jugoslovenska reprezentacija napraviti veliki uspjeh na nekom turniru ili neće. I nikad ga nije napravila.

Zbog toga, sigurno nepravedno, u taj Mijatovićev promašaj ljubitelji fudbala u Srbiji možda nesvjesno "učitavaju" i sve promašaje reprezentacije kada smo je pratili na veliki turnir. I Mijat je svjestan da će ga još dugo pitati za tu prečku.

"Ja znam da me najviše u stvari povezuju sa prečkom. Da pitamo sve prisutne, kad ih pitaju za Peđu Mijatovića, rekli bi 'Prečka, 1998'. To je normalno. I navikao sam na to. Čak se i šalim na to. A najlakše je kad se šališ na svoj račun, tu prestaju svi komentari. 'Kako promaši onaj penal?', da me ti sad pitaš. Ja ti kažem - promaših ga, jer ne znam da ih šutiram. Šta ti možeš da mi kažeš? Ništa drugo. Da ih ne šutiram više, a sad ni ne mogu da ih šutiram više, ali bih ti rekao dok sam bio aktivan - i ne šutiram ih, Ivane. I kraj. I nastavljamo priču u drugom pravcu", kazao je Mijatović u intervjuu za K1 televiziju.

U emisiji "Šta sam tebi, ko sam sebi", autora Ivana Stankovića, Mijat je govorio emotivno: "Ako krenem da ti objašnjavam - postavio sam loptu, onaj golman, pa nisam znao... Ti bi mi postavio još 10 pitanja. Što nisi tamo, što nisi 'otvorio nogu'. Je l ' tako? A, ovako sve prestaje. Ne zna čovjek da šutira penale", kazao je Mijatović.

"U našem regionu kada se priča sa novinarima, sa ljudima, kad se priča poštovanje je fenomenalno, ali dođemo do toga - kako promaši onaj penal, šta bi sa onom prečkom? Isto tako je i u Madridu, kada me pitaju za onaj gol u finalu Lige šampiona", rekao je Mijatović.

