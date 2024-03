"I sa najbližima imam problem zbog toga!" Mijatović poručio voditelju: Driblaš me, ali odgovoriću!

Predrag Mijatović govorio je o miješanju ekavice i ijekavice u svom govoru zbog čega mu neki zamjeraju.

Predrag Mijatović je jedan od najboljih fudbalera na ovih prostorima, a uz njegovo ime najčešće se govori "jugoslovenski". Rođen je u Podgorici, fudbalski je stasao u Beogradu, dok je u Španiji "ispekao zanat" i postao i sjajan fudbalski radnik, ali će oko njega uvijek biti neke podjele.

Tako je u emisiji "Šta sam sebi i ko sam sebi" na televiziji K1 upitan kako priča kada ode "dole" u svoju Podgoricu, odnosno da li koristi ekavicu ili ijekavicu. Na to se Mijatović nasmijao i rekao voditelju da ga "dribla", ali da ga dobro dribla i da će mu zbog toga odgovoriti na neugodno pitanje: "Driblaš me, ali odgovoriću ti. Imam problem čak i sa najužim krugom prijatelja i sa familijom jer ja mešam ili miješam ekavicu i ijekavicu", iskreno je poručio Mijatović.

"Mlad sam došao u Beograd i krenuo u tom pravcu, i prva i druga supruga su mi Srpkinje, pa sam krenuo sa tim... Samo mi pobjegne, ali to je nebitno. Mislim da kad počnem da pričam sa najbližima koje volim, kad krenem da vodim računa da li sam rekao lepo ili lijepo onda imam problem jer to nisam ja. Jer to je neko ko treba da ostavi utisak nečega. Bežim ili bježim od tih situacija. Imam talenat da budem političar? Ih, koliko puta sam razmišljao, ali ne pada mi na pamet. Maloprije sam ti rekao da su fudbal i politika profesija u kojima svi znaju sve. Ja sam iz fudbala gdje svi sve znaju, pa sad opet iz jedne muke u drugu. Nema potrebe", zaključio je Mijatović.

Mjatović je priznao i da mu je prvih šest mjeseci u Partizanu, u koji je došao u januaru 1990. godine iz Budućnosti, bilo pakleno teško i da se već tada pričalo "kako je promašaj". Ipak, Mijatović ističe da se nije predao uprkos tome, da je "stisnuo zube" i potom opravdao uloženi novac uz poruku da mu je u tome najviše pomogao saigrač Gordan Petrić.

"Ja sam partizanovac i to nikad ne krijem", dodao je Mijatović.

