Navijači Zvezde utiču na nas! Ofanzivac crveno-bijelih traži još veću podršku sa tribina!

Napadač Crvene zvezde poziva navijače na stadion za meč protiv IMT.

Fudbaleri Crvene zvezde nakon pobjede nad Javorom u Ivanjici nastavljaju šampionsku trku u Srbiji utakmicom protiv IMT-a sa Novog Beograda, u meču koji je zakazana za srijedu (19.00). Taj susret za klupski sajt najavio je Piter Olajinka, nigerijski ofanzivac koji je na početku sezone stigao u Beograd i veoma dobro se snašao u prvoj sezoni.

Olajinka je govorio o izazovima koje ima u Crvenoj zvezdi, ali i o podršci navijača sa tribina, koja je za njega posebno važna. Najvatrenije pristalice Crvene zvezde oduševile su ga masovnim dolascima na stadion, a posebno mu je bilo drago da prijateljski meč protiv Zenita igra pred punim tribinama!

"Iza nas je teška utakmica u Ivanjici, gdje smo odigrali kao tim i stigli do rutinske pobjede. Nije bilo lako igrati protiv disciplinovane ekipe, koja se pretežno branila. Međutim, presudila je naša želja i pojedinačni kvalitet igrača. Bitno je da smo nastavili sa dobrim partijama nakon reprezentativne pauze, jer znamo da nas očekuje zgusnut raspored u narednom periodu. Već za dva dana igramo protiv IMT-a na Marakani. Znamo da se radi o rivalu koji ima mladu ekipu i veoma ambicioznu, a u to smo se uvjerili na prethodnom međusobnom susretu. Ulazimo u zahtjevan ritam do prelaska u plej-of dio prvenstva, a naš cilj je naravno da zadržimo prvo mjesto i odbranimo duplu krunu", rekao je je Olajinka za klupski sajt.

Navijači Crvene zvezde ovog proljeća su ostavili snažan utisak na krilnog napadača koji je ljetos stigao iz Češke.

"Čuo sam za Zvezdino proljeće, a onda sam se i lično uvjerio kako su navijači u ogromnom broju uz nas od početka drugog dijela sezone. Prosto me uvijek oduševe, naročito na derbiju. Stvarno su spektakularni. Došli su u velikom broju i u Ivanjicu, dok je na prijateljskoj utakmici sa Zenitom stadion bio pun. Njihova ljubav je zaista velika, a vjerujem da su prepoznali trenutak u kom smo uspjeli da se podignemo i krenemo sa sjajnim partijama. Zvedaši imaju veliki uticaj na nas koji smo na terenu. Igrači i navijači su jedno, uvijek svi dajemo sve od sebe i zajedno idemo po pobjedu protiv IMT-a. Znamo da je termin meča nezgodan, jer je u pitanju radni dan. Prednost je što je utakmica od 19 sati, pa će ljudi moći nakon posla da stignu na stadion. Vjerujem da će nas podržati u velikom broju" poručio je Zvezdin napadač.

