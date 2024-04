Partizan ponudio novi ugovor Igoru Duljaju!

Partizan je spremio novi ugovor za Igora Duljaja.

Igor Duljaj blizu je potpisivanja novog ugovora sa Partizanom. Klub je spremio papirologiju, čeka se još samo da on stavi paraf na produžetak saradnje, prenosi "Mozzart sport". Njemu trenutni ugovor ističe na ljeto i još zimus je bilo priča o nastavku zajedničkog puta, ali je tada zamolio čelnike da se sve to odloži do ljeta.

Djeluje da nedoumica više nema i da će Duljaj nastaviti sa svojim poslom u Humskoj. On je i sam nedavno pričao da je bilo indicija da će doći do promjene na klupi. "Kada se vratim unazad, još od priprema u Sloveniji postojale su indicije, da ne imenujem šta i kako, da se već tražio novi trener Partizana. Generalni direktor je imao pritisak da me smijeni, da neko drugi dođe, ja to znam. Mene je donekle zaštitilo moje ime, odnosno, to što sam ostavio trag u Partizanu kao igrač. Da nije bilo toga, poslije Slovenije i onih utakmica koje smo imali, ja ne bih sjedio ovdje. Tada bih bio smijenjen", rekao je Duljaj.

Ima Duljaj već plan za ljeto, pošto je i sam rekao da će klub najvjerovatnije napustiti Samed Baždar, kao i da će biti još promkena u timu.

"Ako bih htio sebe da zaštitim stavio bih Nikolića u ekipu. Baždar ima 20 godina i moram da razmišljam šta je najbolje za klub. Samed je na radaru mnogih ekipa, upravo zbog igara u prvom timu Partizana. Čak i pored nedostataka, jer je nestrpljiv i sve hoće odmah. Moraju mladi igrači da shvate jednu stvar, a to je da ne može vrijeme da se preskoči i da postoji redoslijed, raspored, koji mora da se poštuje i moramo da ga trpimo. I struka i tim", ispričao je Duljaj.

Izgleda da će sa njim klub krenuti i u novu sezonu. Čeka se samo potvrda...

