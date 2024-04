Duljaj se naljutio: "Ni Partizan ni Zvezda ovo ne zaslužuju"

Igor Duljaj pričao je sa novinarima pred meč sa Voždovcem u Kupu Srbije.

Partizan u razmaku od samo nedjelju dana igra protiv Voždovca drugi meč. Prvi u Superligi dobio je poslije drame (3:2), naredni se igra u srijedu u četvrtfinalu Kupa Srbije. Taj meč igra se u Humskoj od 15 časova i to je nešto što se mnogima ne dopada. Ni igračima, ni navijačima.

O tome je pričao i Igor Duljaj.

"Oni mnogo dobro igraju, rezultati ih ne prate, imaju dug niz bez pobjeda. U jednom momentu će niz da se prekine, nadam se da to neće biti u srijedu. Mi imamo svoje ambicije, ciljeve, igramo u Humskoj. Izuzetno nepovoljan termin, kako za navijače, tako i za igrače oba tima. Niko ne zaslužuje da igra u ovom terminu. Ni Partizan, Zvezda, Voždovac, ni drugi klubovi. Uticaće to i na posjetu koja će biti manja nego obično. I ovom prilikom želim da pozovem sve koji mogu da dođu. Oni koji idu u prvu smjenu mogu da dođu, ko je druga, nek ostane u školi da uči. Svaka podrška nam je značajna i to se vidjelo i na prošloj utakmici gdje je energija došla do izražaja i prelila se na sam teren."

Svi osim Mateuša Saldanje su spremni. "Mi imamo imperativ pobjede, svi su željni toga. Ovo je utakmica koja mora da se dobije, u suprotnom ispadaš iz takmičenja. Samo Saldanja neće biti u protokolu, ostali su spremni da igraju."

Nije htio previše da priča o trci za titulu.

"Čak i da dobijemo sve mečeve do kraja u Superligi, to ne garantuje titulu. Mene sada zanima samo Voždovac. Pobjeda nas ostavlja u trci da se borimo za trofej."

Najavio je promjene u sastavu. "Primijetili ste da sam na posljednjoj utakmici mijenjao tim, da je izgledao drugačije. Sigurno će biti nekih izmjena u timu. Ne zbog toga što je neko odigrao dobro ili loše, već zato što je neophodno. Svi odlično rade, koga god da stavim u tim, neću pogriješiti. Svi odlično rade i svako treba da zasluži šansu. Biće par promjena. Utakmica i u nedjelju nam je važna, ali ova je prioritet. Biće par izmjena, neće biti isti sastav kao protiv Novog Pazara. Da li će biti dvije ili tri izmjene, vidjećemo poslije treninga. Imam sastav u glavi."

Kanute je bio u timu protiv Novog Pazara, pa je jedno od pitanja bilo i hoće li možda medina dobiti šansu.

"Ako obećam da će da dobije šansu da igra, onda ću morati to da ispunim. Posljednja linija je specifična, golman i igrači koji su tu u veznom redu, oni su stub tima i mijenjaju se u specifičnim situacijama. Imaćemo gust raspored, mnogo mečeva, u nekom trenutku biće promjena u timu. Da li zbog umora, koji ja ne priznajem, kartona ili ne daj Bože povreda. Ko god bude igrao, odnos igrača prema poslu, klubu, ekipi, neću pogriješiti", zaključio je Duljaj.