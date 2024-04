Šerif je problem, ali Zvezda ima tri veća: Partizan opominjao pred Ligu šampiona, nije spremna!

Crvena zvezda je pobijedila Partizan, ali uprkos trijumfu i izvjesnom osvajanju šampionske titule - jasno je da tim Vladana Milojevića nije ni blizu spreman za Ligu šampiona. Štaviše, udaljeniji je od kvaliteta nego što je to bio pred ljetnji prelazni rok 2023.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:2 u 173. "vječitom" derbiju i sada sasvim sigurno maršira ka čak sedmoj uzastopnoj šampionskoj tituli. Zvezda "bježi" deset bodova Partizanu na svega šest kola do kraja prvenstva, a nakon poraza i remija u prethodna dva derbija, bilo joj je jako važno da dugo čekanim trijumfom nad najvećim rivalom pošalje poruku koju javnost "čita" kada letimično pogleda sastave dva tima: "Ipak smo bolji". Ali, da bi se to i pokazalo, Zvezda je opet morala da prolije mnogo više znoja nego što je iko mogao da predvidi poredeći individualni kvalitet "vječitih".

Sve do nadoknade vremena Partizan je imao tri boda na i išao je ka prekidu Zvezdine serije od 128 utakmica bez poraza na "Marakani" u domaćem prvenstvu, ali su "deža vi" iz aprila 2017. godine spriječili Šerif Endiaje i Aleksandar Katai. Na kraju, ni to nije bilo dovoljno za potpuni osmeijh na licu Vladana Milojevića koga su pojedine stvari mučile uprkos osvajanju tri boda vrijedna titule.

"Znam šta ćete me pitati...", poručio je Milojević u obraćanju novinarima: "Preduhitriću vas odgovorom. Da, imamo problem da damo gol". Trener crveno-bijelih pročitao je potom statistiku koja je neumoljivo bila na strani njegove ekipe - posjed lopte 78 odsto, 24 šuta ka golu protivnika, osam u okvir gola - i koja istovremeno opominje da ko zna koji put Zvezda ne "završava" svoje prilike kao što je to recimo radio Partizan u derbiju.

"Neka bude da nas neće...", pokušavao je da bude blag prema svojim igračima Milojević, bodreći sve one koje su promašivali šanse - najviše Bukarija i Endiaje. Ali, koliko god da su se puta navijači Zvezde hvatali za glavu kada je Šerif Endiaje loše reagovao u povoljnim situacijama, najčešće pogađajući golmana, svi su morali da mu skinu kapu kada je "otresao" Markovića i "bocnuo" preko Krunića za 2:2.

Na taj način, došao je do sedmog gola u Superligi, od čega su čak tri bila u duelima sa Partizanom. Taj podatak značajno uljepšava njegovu statistiku koja je svakako morala da bude ubjedljivija jer je plaćen čak četiri miliona evra, a tek od Milojevića povremeno je pokazivao da vrijedi taj novac. Dobra stvar za Zvezdu je što mu (za sada) trener beskrajno vjeruje i nada se da će vraćanjem samopouzdanja postati baš ono što je potrebno u njegovom sistemu. Promašuje veliki broj šansi, sapliće se, često djeluje nespretno i igra estetski ekstremno ružno za oko, ali umije da bude vrlo koristan za tim kada igra okrenut leđima.

Naravno, za ono što se očekuje u Crvenoj zvezdi, takve stvari nisu dovoljne i potrebno je da bude još iznad kvaliteta koje je imao recimo Dijego Falčineli da ne bi postao "glavni problem" ekipe. U ovom trenutku, iako na golo oko djeluje da je najslabija karika Zvezde, zapravo to i nije. Ima i većih problema, što ne znači da to nije i Šerif.

MILOJEVIĆ SAM PRIZNAO GREŠKU S KANGOM

Gelor Kanga je najbolji strelac Crvene zvezde ovog proljeća i protiv Partizana je iz penala postigao svoj čak sedmi gol u 2024, međutim kao i na prethodnom derbiju bio je najslabija karika. Milojević je u oba navrata mijenjao Kangu pre 60. minuta, dok je Zvezda gubila, pošto je gabonski fudbaler na mjestu zadnjeg veznog prevelika opasnost po sopstveni tim. Kanga na toj poziciji nikada nije igrao zato što čita protivničke napada ili jer se ističe požrtvovanjem, nego zato što se ispred štopera uvijek "spušta" kako bi odatle diktirao tempo utakmice. Ali, često je nemaran i Zvezda je mnogo puta platila zbog toga...

U posljednjem derbiju dobio je jedan od sedam duela (!) i šest puta je izgubio posjed lopte, a njegova reakcija kod gola koji je postigao Severina dovoljno govori koliko se uvijek uzda da će "neko drugi uraditi prljav posao umjesto njega". Iako na malim utakmicama donosi prevagu, davajući golove ili stvarajući šanse saigračima, u svim velikim je zakazao.

Jednostavno, bolje ekipe poput Partizana - posebno kada stanu u blok - jasno mogu da mapiraju da će Kanga pogriješiti u više navrata i omogućiti im da dođu u šansu koju sami ne mogu da stvore. "Opet smo došli do toga da moramo da jurimo. Ko zna koji put radimo neke stvari koje mi nisu jasne na ovom nivou. Ne radimo to tako i zato mi nije jasno, ali to je za analizu i za razgovor sa mojim igračima", poručio je Milojević o utakmici gdje nije spomenuo Kangu, ali mu je sigurno bio u mislima.

ZVEZDA OPET NEMA BEKOVE

Od kada je Kosta Nedeljković van terena - simptomatično baš od potpisa za Aston Vilu za osam miliona evra - Crvena zvezda muku muči na mjestu desnog beka. Probao je Milojević sa mladim Mimovićem, i brzo odustao od te ideje, a potom je igrač za "sve" Srđan Mijailović dobio novu ulogu. Ofanzivno je doprinio, postigao je gol protiv Javora i asistirao je u susretima sa Radničkim i Radnikom, imao čak i nekoliko dobrih prodora protiv Partizana (kroz noge lopta Antiću), međutim defanzivno je "ranjivost" za Zvezdu.

Goh je pravio dar-mar po Mijailovićevoj strani i "probio" je po njoj prije gola Severine, dok mu je i Baždar pobjegao iza leđa i glavom je matirao Glazera. Ruku na stce, Mijailović ima svoje limite i najčešće su vidljivi u osnovnim stvarima poput postavljanja, za šta niko i ne može da ga krivi - nije desni bek.

Problem za Zvezdu je i sve veći "teg" postaje Milan Rodić koji je do poluvremena bio nevidljiv, a onda je na pauzi zamijenjen, vjerovatno zbog nove povrede. Ni za njega Zvezda nema alternativu, tako da je Milojević "u hodu" morao da smišlja rješenje. Uveo je trećeg štopera, tražio od Ivanića da "prigrli" aut-liniju, što je takođe napravilo poremećaje u igri njegovo tima. Zato je hitno potrebno riješiti probleme na dva osjetljiva mjesta u timu.

KAKO ZADRŽATI HVANGA...

Statistika će reći da je Kanga najvažniji igrač Zvezde, subjektivni osećaj navijača da je to Katai, a objektivni - onaj koji dolazi sa gledišta posmatrača van Srbije - bez ikakve sumnje će u prvi plan istaći In Bom Hvanga. Motorički moćan, kombinativan i prije svega fudbalski inteligentan, Hvang je pravo osvježenje na domaćim terenima i ne čudi što je za takvog fudbalera Zvezda morala da plati pet miliona evra.

I u 173. "vječitom" derbiju bio je jedna od viđenijih figura, međutim i to je problem za Crvenu zvezdu, samo na drugačiji način. Hvang toliko odskače od ostatka veznog reda da je pitanje trenutka kada će pomisliti da stagnira i da njegovi kvaliteti ne mogu da budu maksimizovani koliko sam želi. Dešava se da fudbaleri u situacijama u kojima se sad nalazi Hvang statistički eksplodiraju i budu kovani u zvijezde - recimo imamo primjer Kola Palmera u Čelsiju - međutim, kod fudbalera iz Južne Koreje dolazi do paradoksa. Ne može da eksplodira, pošto mu ekipa ne pomaže.

Već smo istakli vrlo zabrinjavajuće manjkavosti, od bekovskih pozicija do mjesta zadnjeg veznog, što čak govori da Zvezda ima daleko nezaokruženiju ekipu nego što je to bilo u ljeto 2023. Ako se Hvangu ne pokaže da na Marakani imaju ambiciju to da promijene, ulaganjima u mnogo bolje fudbalere, mogao bi da digne nos kao što je to bilo i u Olimpijakosu...

