Novi derbi i borba za finale! Kad se igra, gdje je prenos i kakav protest se sprema

Crvena zvezda dočekuje Parizan u polufinalu Kupa Srbije.

Crvena zvezda i Partizan ponovo na fudbalskom terenu, po 174. put u istoriji. Dva najveća srpska kluba odmjeriće snage po drugi put u razmaku od samo četiri dana. Superligaški duel u subotu završen je pobedom crveno-bijelih, sada je vrijeme za okršaj u polufinalu Kupa Srbije.

Sve je prilično jasno, nokaut faza takmičenja, igra se samo jedan meč, pobjednik prolazi u finale i ide da se bori za titulu, za poraženog je Kup gotov. Ako tim Vladana Milojevića prođe, imaće priliku da juri duplu krunu, ako sastav Igora Duljaja prođe dobiće šansu da sezonu završi sa peharom. Matematički trka u domaćem šampionatu i dalje traje, ali tim sa "Marakane" ima ogromnih 10 bodova prednosti.

Ko će u finale i borbu za trofej sa boljim iz duela Vojvodine i Radničkog 1923? Odgovor će stići u večernjim satima. Ono što je važno jeste da je iz Partizana stigla potvrda da će igrati meč i da neće biti bojkota.

KAD I GDJE SE IGRA?

Meč u polufinalu Kupa Srbije između vječitih rivala igra se na stadionu "Rajko Mitić". Početak je zakazan za 19 časova.

GDJE JE PRENOS?

Prenos je na televiziji Arena sport Premium 1. Kao što ste i navikli, tekstualni prenos meča biće na MONDU.

KO SUDI?

Suđenje arbitra Pavla Ilića na prethodna dva derbija izazvalo je dosta polemike. FSS je tako za okršaj u Kupu odredio sudiju Miloša Milanovića. Mladi arbitar iz Ćuprije dijeliće pravdu na ovom meču. Pomagaće mu Milan Pšajlić i Novak Novaković, četvrti sudija je Milan Ilić, dok su u VAR sobi Milan Stefanović i Aleksandar Živković.

Drugi put će suditi u derbiju, prethodni put je to bio slučaj u finalu Kupa 2022. godine kada je Zvezda pobijedila sa 2:1. Partizanu je do sada sudio 18 puta i crno-bijeli imaju skor od 15 pobjeda i tri poraza kada je on arbitar. Zvezdi je sudio 15 puta i u tim duelima crveno-bijeli upisali su 14 trijumfa i 1 poraz.

SASTAVI TIMOVA

Ko će biti u startnih 11 na obje strane? Za razliku od prošlog meča u ovom duelu će Igor Duljaj biti kraj aut linije i vodiće svoj tim protiv kolege Vladana Milojevića.

I jedan i drugi imaju određene nedoumice u vezi startne postave, ali bi ovako trebalo da izgledaju sastavi u vječitom derbiju.

ZVEZDA: Glazer - Mijailović, Dragović, Spajić, Rodić - Kanga, Stamenić, Hvang - Ivanić, Bukari, Endiaje

PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Kovačević, Marković, Antić - Zahid, Ovusu - Sverina, Goh, Kalulu - Saldanja

NAJAVLJEN PROTEST PARTIZANA

Partizan je potvrdio da će istrčati na teren "Marakane" u srijedu uveče, ali je u istom tom saopštenju najavio i da će izraziti protest i revolt. Nije objašnjeno na šta se misli, postoje razne spekulacije, tako da će tek večeras biti poznato na šta se to odnosi.

"FK Partizan će zbog sveukupnog tretmana kluba u organima FSS, na sutrašnjoj utakmici iskazati revolt i protest na poseban način i zahtijevati da se odnos prema našem klubu hitno promijeni, u skladu sa značajem koji FK Partizan ima za srpski fudbal", piše u saopštenju.