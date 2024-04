Partizan najavio protest na Marakani: Biće bure u vječitom derbiju, spremna reakcija crno-bijelih

Partizan je najavio da za vječiti derbi u Kupu sprema "revolt i protest"...

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda i definitivno će odigrati meč u polufinalu Kupa Srbije. Crno-bijeli potvrdili su da će se naći na terenu "Marakane" u srijedu (19 časova) i da će se boriti za prolaz u finale najmasovnijeg takmičenja. Izdali su saopštenje i tom prilikom otkrili još jedna detalj.

Na dnu saopštenja navodi se i da spremaju reakciju nezadovoljni tretmnaom i suđenjem. "FK Partizan će zbog sveukupnog tretmana kluba u organima FSS, na sutrašnjoj utakmici iskazati revolt i protest na poseban način i zahtijevati da se odnos prema našem klubu hitno promijeni, u skladu sa značajem koji FK Partizan ima za srpski fudbal", piše u saopštenju.

Nije naznačeno dodatno na šta se to odnosi i kakava je vrsta revolta i protesta u pitanju osim da će to biti "na poseban način". Navijači već nekoliko dana na društvenim mrežama spekulišu da bi Partizan mogao da uradi istu stvar kao Fenerbahče koji je u Superkupu Turske na teren poslao ekipu do 19 godina i onda ih je povukao sa terena. Galatasaraj je osvojio taj trofej.

Sve to je i dalje u domenu spekulacija, ali su iz Humske spomenutim saopštenjem najavili reakciju. Nezadovoljni su suđenjem Pavla Ilića i njegovim odlukama na superligaškom meču odigranom u subotu. Kada je u pitanju meč u sredu FSS donio je odluku da pravdu dijeli Miloš Milanović.