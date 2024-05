Jubilej Vlade Jagodića - 550. meč u trenerskoj karijeri! Rožman: "Vrhunska brojka, ja to sigurno neću doživjeti!"

Strateg Dobojlija je na meču sa Sarajevom obilježio rijedan trenerski jubilej.

Fudbaleri Sloge Meridian poraženi su na domaćem terenu od Sarajeva rezultatom 0:1 u okviru 29. kola Premijer lige BiH.

A bio je to jubilarni, 550. meč stratega Dobojlija Vlade Jagodića u trenerskoj karijeri!

"Taj jubilej nije mali broj. Pomno pratim kroz karijeru sve statističke podatke i sigurno da mi imponuje 550 utakmica. Volio bih da smo danas ostali bar neporaženi, da taj moj jubilej bude ukrašen još jednim zbrajanjem međutim nije se to dogodilo. Ja generalno protiv Sarajeva sa klubovima imam uspješan skor, imala ga je i Sloga u posljednje vrijeme, ali došao je kraj tome. U svakom slučaju to je samo broj, a ja se okrećem prvoj sljedećoj utakmici, a to je gostovanje u Posušju. Želim i mladim kolegama da guraju kao i ja, 60 godina i 550 zvaničnih utakmica nije mala stvar", rekao je trener dobojskog premijerligaša na konferenciji za novinare.

Njegov tim, kaže, igrom u drugom poluvremenu nije zaslužio da pobijedi ekipu Sarajeva.

"Mnogo smo se u prvom poluvremenu potrošili na posjedu lopte, a bez konačnih situacija. To nije naša igra na ovom terenu, da mi napravimo posjed lopte protiv protivnika a da ne stvorimo nijednu stopostotnu priliku. Pored Mladena Veselinovića koji je na prošloj utakmici ovdje obnovio povredu, sad je i Zoran Karać obnovio povredu. Protiv ovakvog Sarajeva, mi kad nismo kompletni, onda neko treba da bude raspoložen, preuzme to na sebe i riješi. To danas u mojim igračima nisam imao. Nemam zamjerki za užu odbranu, međutim imam mnogo zamjerki sem Redžića na vezni red. Napadači nisu ništa uradili osim Mrkaića koji je pokušavao, ali je bio odsiječen između tri štopera. Sarajevo se postavilo na način koji sam očekivao, ispalo je da igramo sistem na sistem, 3-5-2 protiv 3-6-1 ili 3-5-2. Na kraju smo mi to pretvorili u igru u liniji da bismo dobili trećeg napadača sa Brnovićem. Ništa to nije uspjelo, podbacili smo u drugom poluvremenu a kad protiv Sarajeva ne odigraš u kontinuitetu oba poluvremena, onda nije realno da očekuješ pozitivan rezultat", istakao je Jagodić, čestitavši bordo timu na pobjedi.

"Da li je zaslužena ili nije, to je manje važno. Kolegi Rožmanu želim sve najbolje. Naravno da je nas ovaj poraz sad udaljio od pozicije koja se pomalo i vještački nametnula. Mislim da to nije ni realno u ovom trenutku, ali imamo direktnu utakmicu protiv Posušja da se borimo za petu poziciju. Rekao sam da ekipa Sloge ide dobrim putem, naravno da slijedi prelazni period i vjerovatno će morati dosta stvari da se uradi jer je drugo poluvrijeme pokazalo da to nije to što sam ja očekivao", rekao je Jagodić, dodavši:

"Mislio sam da smo protiv Zvijezde 09 preokrenuli situaciju u svoju korist. Jeste da je Sarajevo protivnik, ali nije ovo Sarajevo koje je nepobjedivo. Mislim da smo danas prvim poluvremenom pokazali da smo u nivou. Drugo poluvrijeme totalni podbačaj i onda se ništa nije moglo napraviti."

Trener Sarajeva Simon Rožman akcentovao je teške uslove za današnju fudbalsku predstavu.

"Čestitam igračima obje ekipe, uslovi za igru su bili zahtjevni, od terena do sparnog vremena. Mislim da smo na utakmici pripremili sasvim dovoljno šansi i da smo na kraju zasluženo pobijedili. Jedna dobra disciplina u fazi odbrane, jako je teško imati protok lopte na takvom terenu. Slogu kao domaćina je uvijek teško probiti, ali mislim da smo si pripremili dovoljno situacija, možda smo mogli da postignemo još koji gol. Žao mi je malog Kapetanovića, mislim da je povrijedio koljeno, što sigurno nije dobra informacija. Imamo još tri utakmice do kraja, u kojima želimo da pokažemo svoje najbolje izdanje", istakao je Slovenac, čestitavši jubilej svom kolegi na klupi Sloge.

"Jedna vrhunska brojka, ja to sigurno neću doživjeti!", riječi su kormilara bordo tima.







