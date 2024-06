Treba da znamo gdje stojimo! Barbarez nakon poraza od Italije: "Ove utakmice su veliko bogatstvo za naš tim"

Selektor Sergej Barbarez na pres konferenciji nakon utakmice odgovarao je na pitanja predstavnika medija.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je minimaln poraz od Italije u Empoliju. Imaće za čim žaliti desetkovani "zmajevi", posebno Anel Ahmedhodžić koji se pri samom kraju utakmice našao u situaciji jedan na jedan sa Donarumom, ali mu je golman Italije zaustavio udarac i tako osigurao svome timu trijumf.

Nakon ovog meča selektor Sergej Barbarez rekao je kako su, utakmice koje slijede, veliko bogatstvo za mladu ekipu kao što je naša reprezentacija.

"Još sam pod emocijama. Sretan sam što sam večeras bio dio ove ekipe. Igrali smo protiv dvije reprezentacije iz samog evropskog vrha i osim perioda od 30 minuta protiv Engleske i nekih intervala od 5-10 minuta protiv Italije, bili smo ravnopravni. Ovih osam utakmica koje imamo u ovoj godini su veliko bogatstvo za mladu ekipu i bez 14-15 igrača, i bez obzira na nezgodan junski termin koji stalno pominjemo, meni je drago da smo igrali ove mečeve i da smo provjerili dosta igrača. Ne mogu reći da sam zadovoljan, jer smo izgubili, ali sam presretan jer smo dobili dosta toga", poručio je Barbarez.

Selektor je sumirao i kompletan period od prvog okupljanja, pa do utakmice sa Italijom.

"Neće mi biti dosadno da ponavljam da trebamo biti realni, da trebamo da znamo gdje stojimo i koliko utakmica smo izgubili u prošloj I ovoj godini. Ovo je neki novi put, imamo neke nove ideje, ubijeđen sam da ovi momci to mogu. Vidjeli smo šta se sve desilo u ovih deset dana, kakav je razvoj kod svakog pojedinačno i kakva su shvatanja reprezentacije nastala. Rodio se taj neki duh, vidjeli smo poslije utakmice njihovo zajedništvo, to je to što nas čini sretnim. Prvi plan je uspio, a to je da ih spojimo, da ih potaknemo da sa više volje i želje igraju za našu zemlju", poručio je Barbarez.

Reprezentacija BiH sada ide na odmor do septembra kada će početi nastup u elitnoj grupi Lige nacija.

RASPORED UTAKMICA BiH U LIGI NACIJA

Holandija – BiH (7. septembar, 20.45)

Mađarska – BiH (10. septembar, 20.45)

BiH – Njemačka (11. oktobar, 20.45)

BiH – Mađarska (15. oktobar, 20.45)

Njemačka – BiH (16. novembar, 20.45)

BiH – Holandija (19. novembar, 20.45)

