Kosta Kondić novo pojačanje Mege

✍



Kosta Kondić is the new Mega MIS player!

—

Mega MIS nastavlja sa pojačavanjem tima za nastupajuću 2024/25 sezonu, a najnovija akvizicija kluba je 22-godišnji Kosta Kondić. https://t.co/M7tbD3fOyCpic.twitter.com/tzI33tIOGA