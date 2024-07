Španac želi po treći put da osvoji Evropsko prvenstvo!

Selektor Španije jedan je od najzanimljivijih ljudi na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj jer fudbalski ljubitelji do prije nekoliko godina nisu znali ko je on.

Izvor: Shutterstock

Evropsko prvenstvo u fudbalu stiglo je do završnice - ostalo nam je još osam timova, a utakmicom Španije i Njemačke počinju četvrtfinala na EURO 2024! Ovaj meč biće zanimljiv jer se na osnovu dosadašnjem dijela turnira baš reprezentacije Španije i Nemačke ističu kao glavni favoriti za osvajanje trofeja - Nijemci su dobro odigrali kao domaćini EURO 2024, a Španci su najviše pokazali na prva četiri odigrana meča.

Tvorac ekipe koja igra najbrži i najzanimljiviji fudbal na Evropskom prvenstvu je malo poznati španski stručnjak Luis de la Fuente. Do imenovanja na selektorsku poziciju za njega su znali samo veliki zaljubljenici u španski fudbal, jer van granica svoje zemlje nije ostavio gotovo nikakav trag. Riječ je o nekadašnjem lijevom beku rođenom 1961. godine, koji je kompletnu igračku karijeru proveo u svojoj zemlji.

De la Fuente je ponikao u školi Atletik Bilbaa, išao na pozajmicu u razvojni tim Bilbao Atletik, pa najveće uspjehe u karijeri postigao sa matičnim timom. Osvojio je dvije šampionske titule, Kup Kralja i Superkup koji je timu dodijeljen nakon osvojene duple krune. Uslijedili su Sevilja, još dvije sezone u Atletiku i kraj karijere u Alavesu. Uspio je devet puta da obuče dres mlađih kategorija u reprezentaciji Španije, od čega je jedan meč bio za Olimpijsku selekciju. Sve u svemu, karijera koja nije bila impresivna.

Ni početak trenerske nije obećavao mnogo - niželigaši Portugalete i Aurera, pa rad u mlađim kategorijama Sevilje i Atletik Bilbaa. Zatim i dva mandata na klupi Bilbao Atletika, razvojnog tima ekipe koja je simbol Baskije. Na svom prvom velikom poslu, nakon što je preuzeo Alaves, Luis de la Fuente proveo je samo tri mjeseca. Ispostavilo se da je taj kratak mandat iz 2011. godine i posljednji njegov dodir sa klupskim fudbalom. Pa gdje je onda Luis bio skoro deceniju i po?

Fudbalski savez Španije očigledno je imao plan za njega. Vjerovali su da umjesto dovođenja trenera i selektora iz drugih sistema mogu da stvore svog čovjeka, stručnjaka od poverenja koji će rasti zajedno sa timovima koje vodi. Tako se dogodilo da početkom maja 2013. godine Luis de la Fuente sjedne na klupu reprezentacije do 19 godina.

Nakon dvije godine je Španija osvojila Evropsko prvenstvo u tom uzrastu, a tadašnji reprezentativci Unai Simon, Rodri i Mikel Merino danas su važan dio seniorske reprezentacije. Uspješan petogodišnji mandat na klupi omladinske reprezentacije Luis je završio selidbom na narednu poziciju u hijerarhiji - postao je selektor tima do 21 godina.

Odmah naredne godine Španija je osvojila Evropsko prvenstvo za mlade, a u timu su se pored Simona i Merina našli i fudbaleri poput Danija Olma i Mikela Ojarzabala, aktuelni reprezentativci Španije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Španija je prilično ujbedljivo stigla do oba trofeja, iako je 2015. godine imala manjih problema u grupnoj fazi. Zanimljivo, 2019. godine u finalu su savladali Nijemce.

Prije nego što je postao selektor seniorskog tima Španije, Luis de la Fuente je ostvario još jedan veliki uspjeh. Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine predvodio je nacionalni tim do srebrne medalje, pošto je u finalu protiv Brazila upisan poraz nakon produžetaka. Uz nekoliko aktuelnih reprezentativaca koje smo već pomenuli na Olimpijske igre putovali su još i Mark Kukurelja, Martin Zubimendi i Pedri, pa je jasno da je najveće uspjehe u trenerskoj karijeri De la Fuente ostvario sa desetak igrača iz sastava koji trenutno predvodi.

One koje nije trenirao u mlađim kategorijama reprezentacije predvodio je do osvajanja Lige nacija u ljeto 2023. godine, kada je trofej osvojen boljim izvođenjem penala od Hrvatske. Praktično sve igrače koje je Luis de la Fuente poveo na Evropsko prvenstvo u Njemačku, selektor Španije odveo je i do nekog od trofeja - iako u karijeri nema mnogo pehara.

Sve trofeje koje je osvojio kao trener, donio je Španiji. Zbog toga je Luis de la Fuente jedna od najcjenjenijih ličnosti tamošnjeg fudbala, ali i najodaniji vojnik saveza. Fudbalski stadion u njegovom rodnom mjestu Aro na sjeveru Španije nosi ime po njemu, a još od 1999. godine u gradu se održava revijalni fudbalski turnir u njegovu čast.

