"Partizan se bori protiv nenormalnih stvari!" Jovanović za MONDO: Košarkaši su nam pokazali da može

Talentovani napadač po drugi put u Humskoj, a ovog puta svjestan je svih izazova koji crno-bijele čekaju u sezoni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

(Dušan Ninković - mondo.rs)

Fudbalski klub Partizan počinje novu sezonu - samo dva sata nakon što se lopta zakotrlja u Leskovcu i startuje sezona 2024/25, crno-bijeli će na svom stadionu, ali u ulozi gosta, igrati protiv Napretka iz Kruševca. Biće to premijera tima koji je tokom prethodnih nedjelja trener Aleksandar Stanojević pripremao za pohod na šampionsku titulu. Po nju je došao i Đorđe Jovanović (25), povratnik u Humsku.

Sezona koja je pred igračima Partizana može da donese mnogo - prije svega šampoionsku titulu poslije sedam godina čekanja. Kao i trener Stanojević, napadač Jovanović ističe da će borba biti teška jer su se pred sam početak prvenstva dogodile čudne i nenormalne stvari, promjena pravila o bonus igračima samo desetak dana pred prve utakmice.

"Mislim da sezona može da donese mnogo, Partizan je veliki klub i veliki brend koliko god bio u nekim problemima. Dobre igre u Partizanu znače. Navijači žele da se vrati titula. Svi prate Partizan, cijela Evropa cijeni Partizan, mislim da bi mi zbog toga dobra sezona mnogo značila. Ova ekipa mora da se drži zajedno cijele sezone, da budemo kao jedan i onda da vidimo da li je to dovoljno da budemo u borbi i da uzmemo titulu. Želja svih nas u klubu je da se ta titula vrati kod nas jer je veliki period od sedam godina. Mislim da je sad vrijeme. Koliko god bilo teško, znamo svi gdje igramo i šta se sve dešava. I ova najskorija dešavanja... Ne interesuje me, ne bih ni pričao o tome ali eto, to su neke čudne i nenormalne stvari. To je samo potvrda gdje igramo i protiv čega se borimo. Mislim da može, košarkaški klub je pokazao da može da se uzme titula koliko god bilo teško", zaključio je Đorđe Jovanović za MONDO.

Jovanović je ponovo na mjestu gdje je naučio sve o fudbalu i ne krije oduševljenje zbog toga. Život mu je potpuno drugačiji kada je član Partizana i kada igra u nekom drugom timu - u Humskoj mu je uvijek dobro, a u dresu Partizana osjeća se kao na sedmom nebu.

"Sada sam u klubu koji volim, pa je sve pozitivno i dobro. Mjesec dana smo se spremali, sad je vrijeme da vidimo gdje smo", pričao nam je Đorđe Jovanović i odmah se osvrnuo na prvi mandat: "Kad sam ušao u prvi tim, ja sam bio na sedmom nebu. Da nosim dres Partizana, da igram za prvi tim, pred navijačima... Meni je to bio san od malena. To mi je bio glavni utisak, ali to sam prošao u prvom mandatu, sada sam dosta stariji i zreliji. Mislim da je velika razlika između onog i ovog mandata."

Između dva mandata u Partizanu Jovanović je imao i epizodu u Čukaričkom, a sada će mu barem zbog jednog detalja biti lakše nego na Banovom brdu - može da proslavlja golove.

"Samo sam jednu utakmicu igrao protiv Partizana, kada je bila druga utakmica imao sam korona. Izgubili smo 2:0, mislim da je šef Partizana bio Aleksandar Stanojević. Bilo je teško, razmišljao sam šta da radim ako dam gol, da li da stanem... Totalno neprirodno i čudno! Sad znam šta ću! Nikad nemam spremljeno šta ću uraditi, to zavisi od inspiracije, zavisi kako mi dođe", rekao je Jovanović.

Partizan je ostao bez Sameda Baždara, ali tu je i dalje Mateuša Saldanja, koji će biti najveći "rival" za mjestu u timu povratniku u crno-bijeli dres. jovanović se ne plaši konkurencije i spreman je da pokaže golgetersku formu kojom može da zamijeni Brazilca, najboljeg strijelca ekipe u prethodnoj sezoni.

"Prvenstveno se nadam da ću biti zdrav cijele sezone, da mogu da pomognem u svakoj utakmici koliko šef odluči da mu je potrebno. Tu sam, spreman sam, radio sam. Od napadača se uvijek očekuju golovi, nadam se da ću ih postići mnogo i da će oni značiti klubu. Ja sam došao da zamijenim Saldanju, verujem da mogu! Vidjećemo, on je još tu, pričamo da će možda otići. Prošle sezone je dao dosta golova, u dobrom je ritmu...", kaže Đorđe, a odmah ga pitamo i za ostanak nakon pozajmice.

Šta će biti narednog ljeta, kada istekne jednogodšnja pozajmica iz Bazela, u koji je stigao nakon odlične forme u Makabiju iz Tel Aviva? "Klub ima opciju da otkupi za dva miliona ugovor od Bazela. Duga je sezona, vidjećemo. Što se mene tiče, ja bih volio da budem u Partizanu deset godina, da uzimamo titule, da igramo Evropu i da sve bude uspješno. To je veliki vremenski period, ima vremena do aprila ili maja da klub i ja odlučimo", istakao je napadač.

(MONDO/Dušan Ninković)