Došao je "Dan D" za Partizan, sve o meču za spas crno-bijelih: Stanojević suspendovao igrača, uskače pojačanje

Partizan mora da pobijedi Gent, a ovo je sve što treba da znate o meču.

Vojvodina i Radnički iz Kragujevca su završili svoje evropske epizode, Crvena zvezda i TSC tek treba da ih započnu, a Partizan će od 20:15 krenuti u misiju da spasi svoju evropsku sezonu. Nakon poraza u dvomeču od Dinamo Kijeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona uslijedio je poraz i od Lugana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Sada u dva meča sa Gentom, crno-bijeli traže spas.

Nažalost zbog suspenzije od strane UEFA tribine stadiona "JNA" biće prazne i neće grobari moći da bodre svoje ljubimce, a trener Aleksandar Stanojević je istakao da razmišlja da i nekim novajlijama poput Stefana Kovača i Žoaoa Grimalda kao opcijama za ovaj meč.

Ovo je biti ili ne biti za crno-bijele, njihova sezona neće biti uspješna šta god da urade na domaćoj sceni ako već sada ispadnu iz Evrope. Zato u dvomeču sa Belgijancima, sa kojima su igrali u Evropi prije nekoliko sezona, traže pobjedu ali i zalog za bolju formu i više samopouzdanja u nastavku ove sezone.

KAD I GDJE SE IGRA, GDJE JE PRENOS?

Utakmica počinje od 20:15 časova na stadionu "JNA", ali nažalost neće moći navijači da podrže svoje ljubimce na ovom meču. Crno-beli su kažnjeni i moraće pred praznim stadionom da odigraju možda i ključni evropski meč u sezoni. Prenos će biti realizovan na kanalima Arena sport, na RTS 1, ali i tekstualno na MONDO portalu.

ŠTA JE NAJAVIO STANOJEVIĆ?

Istakao je šef struke Partizana da je za ovaj meč van konkurencije Aldo Kalulu jer je u meču sa Luganom prekršio disciplinu, a otkrio je da nije zadovoljan startom u Evropi. "U Evropi smo startovali loše, a poslije smo bili korektni. Daleko od toga da smo bili dobri, ali bili smo korektni i pobijedili u regularnom toku protiv Lugana. Kako izaći iz toga? Radom i strpljenjem. Radim dosta, strpljenja imam, čekamo još neke promjene koje će se nadam se desiti u narednih 10 dana što se tiče kadrovske situacije i to je to."

Takođe je priznao da ima jednu dilemu oko sastava tima, a to je da li je Stefan Kovač poslije samo nekoliko dana treninga spreman da zaigra za crno-bijele. "U dilemi smo i kada me već pitate, da budem pošten. Počinjao je na treninzima ali bojim se da se ne znamo dovoljno. Samo su dva dana treninga, jako je važna utakmica i to nam je dilema. Generalno, planiramo Stefana vrlo ozbiljno, zato smo ga i doveli. Da li ćemo igrati sa njim ili ćemo sa Gajasom Zahidom pokušati da malo igramo, da iz zadnje linije dođemo do posjeda... Malo smo u disbalansu. Prvi put mi se dešava da dan pred meč imam dilemu da li će igrati".

KO ĆE STARTOVATI?

Što se tiče gola tu je jasno da će Aleksandar Jovanović biti čuvar mreže. Očekuje se da u zadnjoj liniji počnu Jurčević, Marković i Mujakić kao štoperi i De Medina kao desni bek. U sredini je siguran Arijaga, pa i Zahid, a po krilima vjerovatno Goh i Severina. Ukoliko Stefan Kovač zauzme poziciju u centru terena on će biti taj preostali vezista, ako se to ne desi zaigraće Zubairu na krilu, a a Goh će se premjesiti u centar. U napadu je prva opcija i dalje Mateuš Saldanja.