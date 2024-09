"Nije lako upasti u prvih 11!" Žižović pred Zrinjski govorio o novajlijama: Mogu da pomognu, ali nemam čarobni štapić!

Trener Borca je pred derbi sa mostarskim premijerligašem govorio i o igračima koji su u proteklim danima stigli u klub.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Šesto premijerligaško kolo, koje se igra od danas pa sve do ponedjeljka, obilježiće duel Zrinjskog i Borca.

Trenutni vlasnici trofeja na bh. nivou ukrstiće koplja u nedjelju na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a početak meča zakazan je za 19.45 časova.

"Zrinjski je prošle godine osvojio Kup BiH, mi smo aktuelni šampioni i sigurno da je ovo duel dvije najkvalitetnije ekipe, uz Sarajevo koje u prva četiri kola ima isto toliko pobjeda. Sigurno da nam dolaze osokoljeni poslije ove pobjede protiv Sloge i nalase u jednom dobrom raspoloženju. Ove sezone su puno mijenjali, odradili su puno ulaznih transfera, sigurno da imaju visoke ambicije i pokušaće da urade sve što mogu da se domognu titule, kao i mi i Sarajevo, tako da očekujem jednu zanimljivu utakmicu", rekao je na konferenciji za novinare trener crveno-plavih Mladen Žižović.

Tokom protekle reprezentativne pauze, njegov tim odigrao je meč šesnaestine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić" protiv BSK-a na Gradskom stadionu i trijumfovao rezultatom 4:1.

"Dali smo priliku igračima koji su 'manje' igrali, kao i novopridošlim igračima. Dobra za nas utakmica, kontrolna, ostali smo u ritmu. Juče smo odradili jedan regenerativni trening s obzirom na to da je naših 6-7 igrača boravilo u reprezentativnim selekcijama, tako da maksimalni fokus na Zrinjski ide danas i sutra. Nema tu velikih nepoznanica, sigurno da će oni koristiti nekoliko novih igrača. Pogledali smo utakmicu protiv Sloge, vidjeli njihov doprinos. Ne vjerujem da će mijenjati puno u sistemu igre. I mi smo u jednom dobrom ritmu, završili smo ovaj prvi dio na fenomenalan način, ostvarili dvije pobjede, prošli u Kupu RS i izborili Konferencijsku ligu. I Zrinjski je igrao četvrto kolo Konferencijske lige, ispali su, tako da očekujem jedan derbi prvenstva. Vrijeme će biti idealno za igru, očekuje se nekih 17-18 stepeni, tako da su stvoreni svi preduslovi za jedan kvalitetan meč kojim bi se podigao rejting fudbala u BiH."

Vidi opis "Nije lako upasti u prvih 11!" Žižović pred Zrinjski govorio o novajlijama: Mogu da pomognu, ali nemam čarobni štapić! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Situacija oko igračkog kadra je relativno povoljna, sa izuzetkom odsustva krilnog napadača Davida Vukovića.

"Neki igrači koji su bili u reprezentacijama imali su i daleka putovanja, neki su igrali i po 90 minuta, neki se žale i na umor, ali mislim da će svi biti na raspolaganju, osim Davida Vukovića. Sigurno neće konkurisati za ovu utakmicu. Šteta za njega jer se radi o jednom od najboljih mladih igrača BiH, ali Bože moj, takav je fudbalski put. Najbitnije je da on bude zdrav i da u nekom narednom periodu bude maksimalno koristan za sebe i našu ekipu."

Protiv "romantičara" sa Čaira, u timu su se našla četvorica novajlija (Boban Nikolov, Sandi Ogrinec, Đorđe Despotović, Niko Datković), a moguće je da se neko od njih nađe u timu za duel sa Mostarcima.

"Nije tako ni lako upasti u konkurenciju. Kad dobijete nove igrače, kako vi kažete pojačanja, prvo treba da se to pokaže na terenu. Ja to tako gledam. Smatram da smo dobro odradili prelazni rok i u ranijem periodu i da smo pokazali da znamo da se nosimo sa tim izazovima. Sigurno je da su to momci koji mogu da nam pomognu, ali ja nemam čarobni štapić da ih dovedem u optimalnu formu nakon dva treninga, sedam ili 14 dana. Ko to može, svaka čast, ali potreban je jedan period, prije svega zbog toga što su oni posljednju takmičarsku utakmicu odigrali u maju, a danas je 13. septembar. Poslije tri i po mjeseca bez utakmica, sigurno da treba vremena i vrlo nam je bitno da nas u ovim utakmicama u septembru rezultati puno ne remete kako bismo u oktobru dobili Borac koji mi očekujemo. Vrijeme je ono što mi treneri tražimo, ali u većini slučajeva ga nemamo."

Pred Borcem je "paklen" raspored u narednim nedjeljama. Sedam dana poslije gostovanja u Mostaru, slijedi domaći derbi sa Sarajevom, potom se u srijedu (25. septembar) gostuje u Posušju, a poslije domaćeg duela sa Radnikom (28. septembar) slijedi okršaj sa Željezničarom, takođe u Banjaluci, prije odlaska na oktobarsku reprezentativnu pauzu.

Da li postoji psihološki teret s obzirom na zgusnut raspored?

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Mi smo veliki psihološki teret imali u proteklom periodu, s obzirom na to da smo puno mijenjali i nije bilio jednostavno. Puno upitnika i kvalitetnih protivnika iza nas... Da nam je neko rekao da će to tako biti, vjerovatno ne bismo vjerovali na koji način smo došli do ovoga. Taj teret psihologije, ako ga ima a treba da ga ima, smatram da smo položili i tako ćemo i nastaviti. Zato imamo 25-26 igrača, sigurno da će svi biti u rosteru i biti korišteni za naredne utakmice."

Za Žižovića je start sezone, kao i sam plasman timova u dosadašnjem dijelu takmičenja, očekivan.

"Ja sam startovao 2002. godine kao igrač i nije se puno mijenjao fokus među tom prvom trojkom, četvorkom. Mislim da su u posljednje vrijeme Borac i Zrinjski dominantni u bosansko-hercegovačkom fudbalu, s obzirom na to da su posljednje tri titule osvajale upravo ove ekipe i sigurno da će se i ove sezone boriti za najviša mjesta. Sarajevo ima četiri pobjede, enormna ulaganja su imali u proteklom periodu, valjda je svima jasno da ne možemo finansijski da se pratimo sa njima, mi smo se opredijedili za neki drugačiji koncept. To su ekipe koje imaju maksimalan učinak u ovih nekoliko nepotpunih kola, ali je evidentno da se i Željezničar budi, sa publikom, sa nekim novim ljudima, prevashodno Elvirom Rahimićem koji je donio dodatnu energiju u klub. Smatram i da je Radnik jedno prijatno iznenađenje, s obzirom na to da su pokazali kvalitetne igre. Imaju jednog vrlo kvalitetnog mladog trenera koji fino radi, a takođe i Posušje fino igra. Ostale ekipe koje su u donjem dijelu boriće se za opstanak, ali ako se ispostavi da će moja razmišljanja na kraju biti drugačija, unaprijed se izvinjavam", istakao je Žižović, koji je na kraju obraćanja medijima govorio i o Gregoru Bajdeu, jedinom novajliji koji nije igrao protiv BSK-a.

"Gregor je tu, u vrlo dobrom stanju što se tiče fizičkog dijela. Vidjećemo u ovom periodu koliko ćemo ga koristiti. Radi se o jednom kvalitetnom igraču, koji iza sebe ima iskustvo igranja i evropskih utakmica i u najboljim klubovima Slovenije. Sigurno da će njegovo iskustvo i karakter prije svega doprinijeti da naš napad bude još bolji", zaključio je Žižović.

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Petak:

Radnik – Igman (18.00)

Subota:

Sloboda – Velež (16.00)

Sarajevo – Posušje (20.45)

Nedjelja:

Sloga Meridian – Široki Brijeg (15.00)

Zrinjski – Borac (19.45)

Ponedjeljak:

GOŠK – Željezničar (18.00)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)