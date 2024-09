Jagodić o duelu sa Igmanom: "Tri boda bi nas uvela u mirniju zonu"

Trener Sloge Vlado Jagodić najavio je utakmicu tima iz Doboja i Igmana.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge nakon remija protiv Veleža u prošlom kolu, ove srijede vraćaju se pred domaću publiku. Na stadionu Luke gostovaće ekipa Igmana.

Trener dobojskog tima Vlado Jagodić najavio je ovu utakmicu u kojoj želi da pobjedom „ovjeri“ dosadašnje bodove.

„Poslije osvojenog boda protiv Veleža napravili smo sebi jednu lagodniju situaciju i momci koji su igrali u Mostaru zaslužuju pohvalu. Taj bod je nešto što nas u ovom trenutku zadovoljava s tim da dolazi utakmica u kojoj želimo da potvrdimo ove osvojene bodove do sada. Pobjeda na domaćem terenu se da polako nameće kao imperativ. Tabela je i dalje ružna na poziciji smo koja je obilježena crvenom bojom, ne želimo tu da budemo tu niti nam to pripada“, započeo je Jagodić pa dodao:

„Dolazi nam ekipa koja je u posljednje tri utakmice osvojila impozantnih sedam bodova. Mene uvijek veseli susret sa ekipama koje vodi Husref Musemić. Dva smo najiskusnija trenera u ligi i vidi se u igri Igmana da igra jedan takmičarski fudbal, što je upravo ono što on potencira.“

Jagodić i u ovom kolu nastavlja da muku muči sa povredama.

„Mi smo u Mostar otišli sa pet igrača koji su bili standardni u početku sezone, nismo ih imali i nažalost nećemo ih imati ni dalje izuzev Mladena Veselinovića koji se stavio na raspologanje. Svaka mu čast na tome, ali on nije trenirao i nisam siguran do može biti starter. Grupa igrača koja je odradila ova dva treninga nakon Mostara zaslužuje pažnju. Moramo popraviti segment iz drugog poluvremena protiv Širokog Brijega, a to je posjed lopte i tu moramo biti jači ako želimo da pobijedimo Igman. Imaju svoje specifičnosti i iskustvo“, kaže Jagodić.

Za kraj, Jagodić je otkrio šta je tražio od svojih fudbalera od ovog meča.

"Rekao sam igračima da želim da budu kao u prvom poluvremenu protiv Širokog Brijega, ali da ne želim da igramo poluvrijeme po poluvrijeme nego čitavu utakmicu. Da u tom nekom segmentu budu odlučni, hrabri i da vjeruju u sebe jer bi nam mnogo značilo da pobijedimo. Tri boda protiv Igmana bi nas uvela u mirniju zonu", zaključio je trener Sloge iz Doboja.