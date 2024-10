Kolege mu žive raskošno, a "Petar" novac odvaja za mališane bez krova nad glavom!

Potez Pjotra Zjelinjskog je oduševio svijet - poljski fudbaler putem svoje organizacije "Petar Pan" pomaže ugroženim mališanima.

Izvor: Leszek Szymanski/PAP

Pjotr Zjelinjski je poljski fudbaler i ujedno heroj svoje nacije, a razlog je jednostavan. Igrač milanskog Intera je rođen u Zabkovice Slaskiju 1994. godine, a sada se svom gradu odužio na poseban način. Sredinom 2022. je kupio dvije zgrade koje je namijenio djeci bez roditelja.

Pjotr na poljskom znači Petar, pa se tako i fondacija fudbalera zove "Petar Pan" i bavi se djecom koja su ostala bez roditelja ili mališanima koji potiču iz porodica čiji su se roditelji odali alkoholizmu i narkoticima. A, vođenje organizacije je povjerio svojim roditeljima, koji se brinu o uslovima bezbrižnog života djece.

"Želimo da pružimo psihološku i organizacijsku podršku ne samo djeci kojoj je to potrebno nego i njihovim porodicama, bez obzira na to jesu li pogođeni bolešću, siromaštvom ili krizom u odnosima s društvenom okolinom", piše na stranici fondacije "Petar Pan".

Poznato je da Zjelinjski koristi svaku priliku kada je u domovini da posjeti porodice kojima je pružio pomoć. Ipak, ovo neće biti kraj njegove inicijative, igrač Intera planira da kupi još nekoliko objekata, kako bi brinuo o još većem broju djece.

Zjelinjski za reprezentaciju Poljske igra od 2013. i zabilježio je 97 mečeva i postigao 14 golova. U Inter je došao ovog ljeta, a prethodno je od 2016. do 2024. igrao za Napoli, u klubu iz Serije A je upisao 281 utakmicu i za to vrijeme dao 37 golova. Od 2012. do 2016. je igrao za Udineze, iz kojeg je posljednje dvije godine bio na pozajmici u Empoliju.