Što bi Piksi bio negativan, pa bili smo komšije?! Ranko Stojić se oglasio zbog funkcije u FSS

Ranko Stojić reagovao na priče da je njegov dolazak u FSS zaustavio selektor Dragan Stojković Piksi.

Izvor: TV Arena sport

Bivši golman, agent i fudbalski analitičar Ranko Stojić spominjao se kao potencijalno rješenje za Fudbalski savez Srbije (FSS) i to na mjestu sportskog direktora, međutim odjednom se cijela priča "ohladila". U javnosti se pojavila informacija da je Stojićev dolazak stopirao selektor Dragan Stojković Piksi, i da njih dvojica nisu u dobrim odnosima, međutim prema riječima bivšeg funkcionera Rada to nije istina.

"Vidio sam napise. Iskreno, cijeli život insistiram na tome da je u životu važno razmišljati pozitivno. I ja uvijek tako razmišljam. Ne vjerujem to da selektor Piksi protiv, i neki njegovi saradnici, a ja ne vidim ni jedan jedini razlog za to. Družili smo se, bili smo komšije u Parizu, uvijek je bio respekt među nama", rekao je Ranko Stojić za TV Arena Sport.

"Ne vidim jedan razlog što bi Piksi bio negativan prema toj ideji. Na drugoj strani, najvažnija stvar je ne pričati o tome nego se koncentrisati na važne utakmice u Ligi naciji protiv Švajcarske i Danske. Da se isto tako svi odazovu, čini mi se da će tako biti poslije dugo vremena, da bar sa bodom i pobjedom imamo šansu da prođemo dalje. Imamo sve razloge da vjerujemo u ove momke, čak 70 odsto njih su bili svjetski šampioni, nisu to djeca od 15-16 godina nego igrači od 20 godina. Svi treba da budemo pozitivni. Ove stvari koje se pojavljuju, to je normalno, ja ću biti prvi među njima koji će pozitivno razmišljati. Da li sam motivisan? Da, u bilo kom obliku da mogu da pomognem srpskom fudbalu. I to sa velikim entuzijazmom", naglasio je Stojić.

Vidjećemo da li će se nešto u novembru promijeniti i da li će Stojić na kraju dobiti funkciju u FSS, pošto je mjesto sportskog direktora sada prazno poslije odlaska Miroslava Tanjge.