Branko Radujko pričao je i o Zvezdi i Partizanu i suđenju.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Branko Radujko preuzeo je prije više od 100 dana funkciju generalnog sekretara u Fudbalskom savezu Srbije. U prethodnih nekoliko meseci zajedno sa ljdima u FSS radio je na rešavanju problema u srpskom fudbalu i na mnogim poboljšanjima.

U novogodišnjem trobroju "Sportkog žurnala" pričao je o raznim temama, a jedan od segmenata bio je i odgovaranje na kratka pitanja. Među njima našlo se i pitanje o suđenju "vječitima" i o toj situaciji. Prvo je upitan ko je za njega veća legendam Dragan Džajić ili Piksi Stojković.

"Dragan Džajić. To je prvo fudbalsko ime za koje sam kao mali dječak čuo od mog oca Save, a kasnije sam gledao kako kao rukovodilac postaje šampion Evrope. Dragan Stojković je bio igrač kom sam se kao tinejdžer najviše divio", rekao je Branko Radujko.

Potom je uslijedilo pitanje i da li sudije više pomažu Zvezdi ili Partizanu.

"Ne treba da pomažu nikome. I ovim putem ih pozivam da se drže isključivo pravila fudbalske igre, da sude pošteno. To je jedini način na koji će sačuvati lično dostojanstvo, pokazati da vole i poštuju svoju državu i svoj narod. Tako će imati punu podršku od Saveza. Ko bude pristrasan, teško da će ostati na sudijskoj listi."

Vidi opis "Da li sudije više pomažu Zvezdi ili Partizanu?": Radujko se oglasio, ima poruku za arbitre u Srbiji! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Uslijedilo je zatim i pitanje kome od dva vječita rivala država više pomaže.

"Država pomaže sportu više nego ikada. Kada su dva najveća kluba u pitanju, pretpostavljam da više pomaže onome kome je pomoć potrebnija."

A, ko mu se od klubova do sada najviše žalio?

"Klubovi sve više shvataju da treba da stvaraju timove, da budu jači i konkurentniji. Saopštenja nikome ne donose korist, samo štetu i takmičenju i svim klubovima jer bacaju negativno svetlo na takmičenje, a to znači da tjeraju publiku, sponzore i investitore. Ta halabuka oko toga ko će kome suditi postoji uglavnom u niže razvijenim evropskim ligama. Mi želimo da budemo u društvu najboljih. Naravno, za ozbiljne greške nisu nam potrebna saopštenja i žalbe klubova. Sudijska organizacija sama daje loše ocjene sudijama za očigledne greške, sankcioniše ih skidanjem sa suđenja, a na proljeće ćemo u slučaju ponavljanja takvih grešaka sasvim sigurno skidati sa sudijske liste."

Ističe da do sada nije nijednom pomislio "šta mi bi da uđem ovdje" i da vjeruje u rad.

"Nisam to pomislio. Iskustvo mi govori da kada dođe do takvog pitanja to znači da je vrijeme za promenu posla. Znao sam da me čeka zahtjevan, težak posao, ali ga obavljam posvećeno i pošteno i nisam se pokajao što sam ga prihvatio."

Za kraj je imao i poruku za sve sudije, kako one na terenu tako i za one u VAR sobi.

"Danas kada imamo prenose svih utakmica i VAR tehnologiju prostor za sudijske greške se sužava. Ponavljam poruku sudijama - sudite pošteno i po pravilima fudbalske igre i imaćete apsolutnu podršku i zaštitu FSS od bilo kakvih prtiisaka. Ako vas pritiskaju, obratite nam se i sprovešćemo postupke protiv onih koji vas pritiskaju i zaštitićemo vas. Ali, nemojte da izmišljate i procjenjujete kome treba da se pomogne i da sudite pristrasno. Nemojte da sjedite u VAR sobi i da ne reagujete kada je potrebno i da objašnjavate kako niste htjeli da dovedete u pitanje autoritet kolege na terenu i slične stvari. Radite svoj posao čestito i posvećeno i ne brinite, uživajte. Ako neko želi drugačije, Savez će da se obračuna sa tim, pravnim i transparentnim mjerama, pa neka ga brani onaj ko mu je rekao da treba da sudi drugačije", zaključio je Radujko.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!