Zvezdin majstor za golove i njena tempirana bomba: Šest najljepših koje Kangi na Marakani nikad neće zaboraviti

Gelor Kanga ostavio je za pet i po godina u Crvenoj zvezdi dubok trag. Kada jednom bude odlazio i osvrtao se za sobom, biće tu mnogo momenata za pamćenje, kao i onih za zaborav. I ostaće niz fenomenalnih golova. Uživajte u najljepšim koj je postigao za Zvezdu u Evropi.

Gelor Kanga je ponovo postao Zvezdin heroj, jer je sjajnim udarcem sa više od 25 metara dao gol odluke, za pobjedu crveno-bijelih u Bernu protiv Jang Bojsa. I podsjetio je na svoje slične "bombe" od dolaska na "Marakanu", kojima je kupio navijače i postao jedan od najvoljenijih stranaca u istoriji.

Veteran iz Gabona ušao je u igru na Vankdorf stadionu u 65. minutu, zamijenivši do tada veoma zapaženog Andriju Maksimovića. Samo četiri minuta kasnije dobio je savršeno "ostavljenu" loptu Seol Jong-Vua, raspalio po njoj kako najviše voli i stvorio pravo remek-djelo. Lopta je završila ukucana u mrežu iza golmana Marvina Kelera, a Kanga je u nekoliko trenutaka završio u zagrljaju trenera Vladana Milojevića, ka kome je upirao kažiprstom dok je slavio, kao da mu zahvaljuje za povjerenje.

Mirko Ivanić, najbolji igrač utakmice, podigao je Kangu slaveći gol, oduševljen još jednim njegovim sjajnim potezom. A bilo ih je u Zvezdi za Kangine 243 odigrane utakmice i pet i po godina u klubu.

Naravno, Krasnodar

Naravno, prva pomisao svima je Krasnodar, u vjerovatno najvažnijem dvomeču u novijoj istoriji Crvene zvezde. Tog ljeta 2017. tim je kretao ispočetka pod vođstvom Vladana Milojevića, Rusi su bili favoriti i nosioci u tom plej-ofu za Ligu Evrope, a Kangina bomba sa više od 30 metara donijela je nedostižnih 2:0. Krasnodar je do kraja uzvratio golom Andreasa Grankvista za konačnih 2:1, ali je Zvezda izdržala, ušla u grupnu fazu i uhvatila snažan zalet na kojem je narednih sezona ulazila u Ligu šampiona. I pitanje je da li bi ga bilo bez ove bombe Gelora Kange.

I šire od Srbije saznali su tada za "bombu" u nozi taktički prečesto nedisciplinovanog igrača, koga su njegove "bubice" i ponekad divlja igra spriječile da napravi veću karijeru. Zvezda je bolje od svih znala da ga obuzdava i on joj je za to vraćao.

Ferencvaroš i "može Kanga odavde"

Skoro identičan gol onom protiv Krasnodara Gelor Kanga postigao je protiv Ferencvaroša, u jesen 2022. godine. Poslije neuspjeha u borbi za plasman u Ligu šampiona i poslije odlaska Dejana Stankovića, i ovaj gol je ulio crveno-bijelima energiju te polusezone, ukrasivši jednu od ubjedljivijih evropskih pobeda na "Marakani", 4:1.

Svi su znali šta može Kanga, a opet kao da je mnoge iznenadio.

Pogledajte njegov gol protiv Ferencvaroša:

Raspalio je i tada na pravi način po lopti Zvezdin vezista, ali nije uvijek bilo tako. Mnogi su zaboravili jedan od njegovih prvih golova, kada je takođe iz daljine "plasirao" loptu tamo gdje poznati Slovak nije mogao da odbrani.

Sparta Prag i parada Dubravke

Slovački golman iz Njukasla Martin Dubravka (36) branio je samo jednu sezonu za Spartu iz Praga i sigurno je upamtio kako ga je Kanga eliminisao iz Evrope u ljeto 2017. Gabonac se na "Marakani" dobio previše mjesta na više od 20 metara od gola, kaznio to što su Česi kasnili i perfektno pogodio baš onaj dio mreže koji je htio. I Dubravka tu nije mogao ništa.

Bila je to runda prije Krasnodara i bila je to Zvezdina pobjeda 2:0, u kojoj je Kanga postavio konačan rezultat. Revanš je bio podjednako miran u Češkoj i bio je to uvod u istorijski dvomeč protiv Rusa. Pogledajte kako je Kanga eliminisao Spartu i ubijedio je da ga već šest mjeseci kasnije dovede u Prag.

Bilo je i onih golova koje je postizao u utakmicama koje su navijači Zvezde zaboravili ili žele da zaborave.

Sjajan gol, pa velika Kangina glupost na Marakani

Dvomeč Zvezde i Ludogoreca u kvalfikacijama za Ligu šampiona Kanga je obilježio u velikoj mjeri svojim skandaloznim gestom u Beogradu, kada je udario protivnika na putu ka tunelu. Ostavio je ekipu sa igračem manjem i ona nije izdržala u produžecima (2:4).

Na taj način, umanjio je i zaista lijep gol koji je postigao u Razgradu, u prvoj utakmici u kojoj je bilo 2:2. Ispostaviće se da je Zvezdi bilo potrebno još vremena da bude tim za Ligu šampiona, a Kangi da sazri i da ne ponovi takve izgrede. A gol je zaista lijep, kao i većina koje je postigao.

Pogledajte kako je Kanga dao gol protiv Ludogoreca.

Vidjeli su tada Bugari da je Kanga precizan u svojoj zoni, a vidjeli su nekoliko godina kasnije i Izraelci.

"Ljepotica" u Izraelu, pa skandal sa Stankovićem u Beogradu

Gol koji je Kanga dao u ljeto 2022. u plej-ofu za Ligu šampiona imao je veći značaj nego ljepotu. Bio je to pogodak za preokret Crvene zvezde i vođstvo 2:1 na stadionu "Sami Ofer" u Haifi. Namjestio se na distanci, dobio savršenu povratnu loptu od Osmana Bukarija i pogodio pravo mjesto iza leđa američkog golmana Džoša Koena.

Pogledajte taj gol koji, ispostaviće se, nije mnogo donio Zvezdi. Makabi je potom pobijedio 3:2 u Haifi, a u Beogradu je bilo 2:2 i tu je bio kraj nadanja o ulasku u Ligi šampiona. Kanga je u revanšu bijesno reagovao na odluku Dejana Stankovića da ga izmijeni i ponovo je pokazao svoju tamnu stranu.

Ipak, poslije onakvog nastupa u Bernu ne možemo završiti podsjećanjem na njegove izgrede i na to da je često Zvezdina "tempirana bomba". Mora biti istaknuto da je Kanga zaista majstor.

Liga šampiona će ga pamtiti po ovome:

Čim je Seol Jong-Vu ostavio loptu na više od 20 metara od gola Jang Bojsa, svako ko je bar jednom gledao Kangu u Zvezdi znao je šta će da uradi sa njom. Da zastane? Nema govora. Odmah udara po njoj i šalje je u mrežu, a saigrače, članove stručnog štaba i navijače baca u delirijum.

"Kakva priča, brate? Zvezda dobro, brate. Zadovoljan sam? Da, da. Zvezda je prava", kazao je Kanga u intervjuu na srpskom jeziku poslije utakmice.

Pogledajte Kangin gol protiv Jang Bojsa.