Olimpija u problemu pred gostovanje Borcu! Trening-teren zadao glavobolju Špancu: "Kao da se spremamo za Rolan Garos!"

U najavi duela sa Borcem, Viktor Sančez govorio je i o stanju trening-terena u Ljubljani, koje, kako kaže, nije za pohvalu.

Fudbaleri Borca i Olimpije odmjeriće sutra uveče snage na Gradskom stadionu (21.00) u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige.

Delegacija "zmajčeka" je još u utorak popodne doputovala u Banjaluku, a veče prije utakmice, neposredno pred početak oficijalnog trenera, medijima su se obratili trener Viktor Sančez i prvotimac Agustin Dofo.

Od ranije je Dofo poznat navijačima Borca, s obzirom na to da je od oktobra 2020. do maja 2022. godine nosio dres Tuzla sitija, nastupivši na šest utakmica protiv Borca.

"Lijepo je vratiti se tamo gdje ste već igrali. Ova zemlja mi je mnogo dala i zahvalan sam na tome. Međutim, bez obzira na to, želim da pobijedim u svakoj utakmici u kojoj igram, ništa ne mijenja tu činjenicu", istakao je argentinski vezista.

Olimpija je u 2025. godini već odigrala dva ligaška duela i upisala dvije pobjede (Primorje 5:0, Koper 1:2), i uz dosta optimizma dočekuje predstojeći evropski okršaj u Platonovoj ulici.

"Kad pobijedite, uvijek je lakše raditi nego kad vidite da stvari ne idu onako kako ste zamislili. Važno je da pobjeđujete, ali u isto vrijeme i ispravljate greške koje se dešavaju, odnosno stvari koje na terenu nisu bile dobre. Veoma smo zadovoljni ostvarenim, ali moramo da budemo svjesni da je svaka utakmica u prvenstvu kao finalna. Svaka utakmica je jedno malo finale, a tako moramo da pristupimo i mečevima u Konferencijskoj ligi koji nas očekuju", kaže Dofo, koji očekuje da njegov tim bude dominantniji na terenu.

"Moramo, međutim, da znamo da nas očekuje težak tim, ekipa koja igra na duge lopte, koja je željna borbe. Znam to jer sam imao priliku da igram ranije protiv Borca i znam kakav nas protivnik očekuje. Boriće se za svaku loptu, 'ginuti' do posljednjeg sekunda, tako da očekujem težak meč. Borac je u protekloj polusezoni igrao veoma dobro. Nisu bez razloga u ovoj fazi takmičenja, pobjeđivali su jesenas u nekim bitnim utakmicama i zasluženo su u nokaut fazi Konferencijske lige. Respektujemo ih, ali učinićemo sve što je u našoj moći kako bismo stigli do pobjede."

Dobio je Dofo pitanje da uporedi Premijer ligu BiH sa slovenačkom Prvom ligom, u kojoj igra svoju treću sezonu.

"Veoma teško pitanje... Igrao sam u Premijer ligi BiH prije tri godine, riječ je o zaista teškom takmičenju. Međutim, i slovenačka liga je veoma kvalitetna. Oba takmičenja su teška, ali mislim da se u ligi BiH više obraća pažnja na fizički dio. Igra se na više dugih lopti, mnogo je drugih lopti, tako da smatram da je to najveća razlika", istakao je Dofo, koji se raduje igranju pred tribinama Gradskog stadiona.

"Sjećam se atmosfere ovdje, lijepo je igrati pred ovim navijačima. Ne znam da li će stadion sutra uveče da bude pun, vjerovatno hoće. Iskreno, lično volim da igram ovakve utakmice – važne utakmice pune naboja, pun stadion..."

Trener Viktor Sančez ističe da je, nakon odlične jesenje polusezone, lako motivisati igrače za obaveze koje slijede do kraja takmičarske godine.

"Čim imamo mogućnost da se borimo za trofeje, da ispisujemo klupsku istoriju, sve je lakše kad je riječ o motivu. Lakše je i nama trenerima kada se pobjeđuje. Raduje me, osim pobjeda u prva dva kola, i pristup igrača i predstava na terenu, i želimo da nastavimo u tom ritmu kako bismo nastavili da rastemo. Specifičan je dio sezone, u dobroj smo situaciji i svaka utakmica je novi korak ka željenom cilju. Veoma smo srećni što smo u ovoj situaciji, ali moramo da nastavimo da radimo kako bi ova sezona bila završena na željeni način", počeo je svoje obraćanje nekadašnji prvotimac Real Madrida i Deportiva, sa kojima je osvajao titulu u španskom prvenstvu.

Teško je, kako kaže, reći nešto više o Borcu, ako se zna da je ekipa tek završila pripremni period.

"Odigrali su samo jednu zvaničnu utakmicu, u kup-takmičenju protiv ekipe iz drugoligaškog takmičenja (Čelik 3:0, op.a.). Imamo u ovom trenutku malo informacija o Borcu, ali respektujemo sve što su uradili u dosadašnjem toku sezone, pogotovo u Evropi. Izgledali su veoma dobro, radi se o takmičarski kvalitetnom timu koji zna šta želi u napadačkom dijelu igre. Međutim, i mi želimo da iskoristimo napadački potencijal koji imamo i da mi budemo tim koji će dominirati na terenu."

Trening-teren u Ljubljani je u lošem stanju, pa je Sančez, i pored muke koja je zadesila njega i ekipu, pred novinarima stigao i da se našali...

"Vi znate da sam ja veliki ljubitelj tenisa, teren trenutno izgleda kao da se pripremamo za Rolan Garos nego za fudbalsku utakmicu koja odlučuje o mnogo čemu. Rekao bih Vimbldon, ali za taj turnir je potrebna trava, što kod nas nije slučaj. Međutim, moramo da se suočimo sa tim problemom i da nastavimo da radimo."

Na kraju, slovenačke kolege je zanimalo kako su se u ekipu uklopili Albanac Jurgen Čelhaka i Estonac Aleks Tam, koji su u zimskom prelaznom roku pojačali "zelene" iz Ljubljane.

"Sama činjenica da su se našli u startnoj postavi za oba meča, ali i da je Tam postigao po gol na tim duelima, dovoljan je odgovor na to pitanje. Ne bi se sigurno našli u prvih 11 da svojim kvalitetom to ne zaslužuju, to dovoljno govori o tome o kakvim se igračima radi. Međutim, ne radi se samo o tome. Ima tu i do pristupa treninzima, radu... Sa te strane su se već dokazali i imam samo riječi hvale za njih dvojicu", zaključio je Sančez.

