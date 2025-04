"Hrvati, to vam je pogrešno pitanje o Novaku": Srđanu se smijali u Zagrebu, a sad zvuči kao prorok

Srđan Đoković je prognozirao da će Novak Đoković srušiti sve rekorde i apsolutno je bio u pravu, iako su mu se mnogi smijali zbog takvih prognoza u Hrvatskoj.

Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Srđan Đoković sve rjeđe se pojavljuje u medijima, posebno od kada je njegov sin Novak Đoković i zvanično postao najbolji svih vremena, ali njegov intervju za hrvatski "Jutarnji list" prepričava se i dan-danas. Bilo je to tokom 2021. godine kada je Đoković oborio rekord po broju nedjelja na vrhu ATP liste koji je držao Rodžer Federer sa 310 sedmica, dok je u međuvremenu od tada stigao do čak 428.

"Apsolutno sva moja očekivanja nadmašio je i premašio još prije četiri-pet godina", rekao je Srđan Đoković tada, vjerujući da to nije sve što smo vidjeli od Novaka, što se takođe ispostavilo kao tačno jer je uspio da od 2021. pokaže da igra nestvaran nivo tenisa i kao veteran.

Autor intervjua podsjetio ga je da je još 2004. godine čuo od Srđana Đokovića da je u Zagrebu rekao da će ga "svi jednog dana zvati kada Nole bude prvi na svijetu", na šta se nasmijao, a onda ispravio novinara zbog jednog pitanja.

Šta je zasmetalo Srđanu Đokoviću?

Izvor: MN PRESS

"Prognozirao je (Srđan Đoković, prim. aut.) da će mu sin biti prvi teniser svijeta, ali trka za najboljim svih vremena otišla je toliko daleko i Novak sad s 18 grend slem naslova ima tendenciju biti i najveći u istoriji tenisa. Je li i ponosni tata zatečen svi ovim rezultatima ili je nekako znao da je Novak takav kapacitet?", glasilo je zanimljivo pitanje hrvatskog novinara te 2021. godine, na šta je odmah reagovao.

"Mislim da vam je pogrešno pitanje...", rekao je odmah otac Novaka Đokovića i objasnio zašto to kaže: "On nema tendenciju, on već je najbolji svih vremena."

"Po broju nedjelja provedenih na broju 1, pa u međusobnim duelima, po broju masters titula, jedino mu nedostaje Olimpijsko zlato i te dvije titule koje će već ove godine osvojiti. On je najbolji i sve u svjetskom tenisu zavisi od njega. On može izgubiti, ali ne zato jer ga je protivnik nadigrao, nego zato jer mu je on dozvolio da ga protivnik pobijedi", rekao je Srđan Đoković i apsolutno se pokazalo da je bio sve u pravu.

Zašto je Srđan Đoković bio u pravu?

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas je Đoković apsolutni lider u muškom tenisu sa 24 grend slema, osvojio je 40 mastersa, pa i zlatnu olimpijsku medalju, dok mu je čak i poslije toga ostalo dovoljno motiva da nastavi da se takmiči, pa je tako otac morao da ga moli da ode u penziju. Ipak, ne da nije uspio u tome, nego je dobio i zbog toga "packu".

"Nevjerovatno je dijete. Ovaj, nije više dijete, sada puni 38 godina. Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me, tata, da radim ono što volim, a to je tenis.' Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na svijeti", rekao je nedavno Srđan Đoković.

"On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Cijeni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svijetu. Živjeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smijem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, vjerovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", zaključio je otac najvećeg tenisera svih vremena.