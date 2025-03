Otac najvećeg tenisera svih vremena otkrio ko mu se obratio za savjet - kako napraviti vrhunskog tenisera?

Izvor: k1 televizija

Srđan Đoković, otac najvećeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, otkrio je da je samo Predrag Danilović sa porodicom došao kod njega da ga pita kako se stvara teniski as. Na teniskim počecima mlade Olge Danilović, njeni roditelji Predrag i Svetlana stupili su u kontakt sa ocem najvećeg svih vremena i došli kod njega po vrijedne savjete.

"Jedina porodica koja je došla da me pita za iskustva kako izgleda napraviti vrhunskog tenisera su Danilovići. Predrag i njegova supruga došli su i razgovarali sa mnom nekoliko sati. On je bio košarkaška zvijezda, ali me je pitao za savjet jer nije iz tog sporta. Kao što sam i ja pitao Nikolu Pilića", kazao je Srđan Đoković u emisiji "Ćirilica".

Legendarni srpski košarkaš Predrag Saša Danilović doticao je zvijezde u košarci, ali kada je podržavao svoju ćerku Olgu na njenim počecima bio je spreman da uči i zato je pokucao na vrata Srđana Đokovića. Olga je potom izgradila karijeru i još je gradi uz veliku podršku najbližih, a Novak je bio od starta uz nju.

Vidi opis "Samo jedna porodica u Srbiji me pitala kako sam napravio Novaka": Srđan Đoković poznatom ocu satima pričao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poznato je kroz kakve je tegobe i probleme Đokovićeva porodica prolazila kada je on krčio put ka uspjehu u Srbiji, ali njegov otac Srđan želi da priča o Noletovom uspjehu bude obojena vedrijim bojama.

"Ta priča o 99 odsto vremena koje smo proveli ovdje je pozitivna, a o negativnim stranama njegovog neviđenog uspjeha smo mnogo puta pričali i ne bih se vraćao na to. Mnogo je teško bilo, ali hepiend je bio sjajan i postao je to što jeste. Na pravi način reprezentuje svoju zemlju i srpski narod", kazao je Đoković.

On je naglasio da je Novak drastično promijenio nabolje sliku koju cijeli svijet ima o Srbiji i srpskom narodu.

"Svašta su govorili o nama, mislili su da smo divljaci, pa kad kažeš da smo iz Srbije naprave gard, mislili da nosimo noževe, jedemo ljude, ne znam, tako je bilo u svakom pogledu, ali drastično se to promijenilo. Sada smo ravnopravni sa svima i ne bi trebalo da budemo neki nebeski narod, da budemo bolji od drugih, ali nismo ni gori od drugih. Dio smo svjetske porodice naroda i nismo genocidni narod, nego smo samo branili svoje."

"Još jednom ću da kažem i neću više"

Poruka Đokovića seniora može se svesti u jednu rečenicu.

"Još jednom kažem i neću više, mnogo sam dosadio - samo gledajte njega, kako on radi i ponaša se i to je ključ uspjeha svakog normalnog čovjeka, a takvih je u našoj zemlji 99 odsto", naglasio je Srđan Đoković.