Partizan brine o budućim generacijama: Novi smještaj za mlade igrače crno-bijelih

Omladinska škola Partizana dobila je novi smještaj, mlade nade fudbala sada će biti smještene u kompleksu "Novel In".

Partizan radi na razvoju mladih talenata, pa je tako 25 igrača iz Omladinske škole preseljeno u novi smještajni kompleks "Novel In". Sada će mladi fudbaleri imati znatno bolje uslove, biće to komforniji i sadržajniji boravak.