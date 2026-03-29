Zvezda nije jedina – UEFA kaznila Lil zbog Jovanke Orleanke!

Goran Arbutina
Evropska kuća fudbala kaznila Lil zbog koreografije posvećene francuskoj ratnici i svetici Jovanki Orleanki.

UEFA kaznila Lil zbog Jovanke Orleanke Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

UEFA je kaznila Crvenu zvezdu sa 95.500 evra zbog meča sa Lilom u revanšu plejof meča Lige Evrope, a ova disciplinska mjera žestoko je odjeknula u evropskoj javnosti. Veliki broj navijača, novinara, javnih ličnosti, pa i pojedini sportisti kritikovali su odluku UEFA da kazni Zvezdu zbog koreografije posvećene Svetom Simeonu.

Evropska kuća fudbala našla se na meti kritika jer dozvoljava određene političke parole, promoviše LGBT prava i toleriše satanističke simbole, a kažnjava klub zbog koreografije na kojem se nalazi istorijska ličnost tog naroda i religiozna poruka u duhu hrišćanstva.

U međuvremenu UEFA je donijela još jednu pomalo spornu odluku. Naime, evropska kuća fudbala nije kaznila samo Crvenu zvezdu, već i njenog protivnika na toj utakmici Lil, ali zbog njihove nedavne utakmice protiv Aston Vile.

Nakon što je eliminisao Crvenu zvezdu francuski klub je prošao u osminu finala u kojem je igrao protiv Aston Vile, a na svojoj domaćinskoj utakmici navijači Lila su imali koreografiju posvećenu francuskoj ratnici i svetici Jovanki Orleanki.

Navijači su uz lik mlade djevojke koja je predvodila Francuze tokom Stogodišnjeg rata Francuske i Engleske istakli poruku „Francuzi nikada ne umiru“, a UEFA je i u ovom slučaju to vidjela kao spornu poruku.

Lil je kažnjen sa ukupno 82.750 evra, a od tog iznosa 17.500 evra se odnosi na kako je obrazloženo "Slanje poruke neprimjerene sportskom događaju".

Ovo će dodatno razljutiti one koji već zamjeraju UEFA da zabranjuje promovisanje hrišćanskih vrijednosti.

Ko je Jovanka Orleanka?

Jovanka Orleanka bila je francuska heroina iz Stogodišnjeg rata. Tvrdeći da je od Boga dobila zadatak da oslobodi domovinu, mlada Jovanka Orleanka predvodila je od oko 800 ljudi i učestvovala u nekoliko bitaka. Natjerala je Engleze da obustve opsadu Orleana i potukla ih 1429. kod Patea. Nakon što je zarobljena pri opsadi Komjenja predana je u ruke Englezima koji su je 1431. nakon montiranog procesa spalili na lomači u Ruanu kao nevernicu i vješticu.

Jovanka Orleanka, koja danas ima status mitske ličnosti u Francuskoj, proglašena je sveticom 1920. godine za vrijeme pontifikata pape Benedikta XV i smatra se za jednog od najpopularnijih svetaca u Rimokatoličkoj crkvi.

