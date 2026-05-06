Čitaoci reporteri

Uživo, Bajern - PSŽ: Gooool, Dembele odmah pogodio, veliki protesti Bavaraca!
Uživo, Bajern - PSŽ: Gooool, Dembele odmah pogodio, veliki protesti Bavaraca!

Bajern dočekuje Pari Sen Žermen u Minhenu u revanšu polufinala Lige šampiona

Bajern Minhen dočekuje Pari Sen Žermen u revanšu polufinalnog meča Lige šampiona. Domaćin je u prvom susretu poražen 5:4, a u Minhenu se ne očekuje ništa manje dramatičan diel od onog prije nedjelju dana.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut klikom na karticu "Razvoj događaja"...

Bojan Jakovljević
21:50

44' - Najbolja šansa za Bajern

Musijala je šutirao sa distance, pa iz okreta i ni u jednoj situaciji nema gola za Bavarce. Golman Parižana Matvej Safonov je odbranio.

21:38

Nojer sjajno brani, pa umiruje navijače

Gađaju u korneru igrače PSŽ-a dok se spremaju da izvedu udarac iz ugla.

21:37

31' - Dva puta se bune domaći zbog suđenja

Tražili su najprije drugi žuti za Nuna Mendeša zbog igranja rukom, a onda i penal jer je Vitinja napucao Mendeša u ruku. Ipak, ništa od toga nije dosuđeno.

21:17

Velika šansa za Bajern, nema gola!

Luis Dijaz je po lijevoj strani protrčao poslije driblinga, našao Olisea u sredini kaznenog prostora, ali nije uspio da pogodi.

21:06

3' - GOOOL - PSŽ ODMAH POVEO!

Hviča Kvarachelija je odigrao dupli pas na lijevoj strani, maestralno dodao do Usmana Dembelea i osvajač Zlatne lopte je zakucao loptu u mrežu domaćih! Sada je 6:4 za PSŽ u ukupnom skoru.

20:22

Sastavi

  • BAJERN MINHEN (4-2-3-1): Nojer - Stanišić, Upamekano, Ta, Laimer - Kimih, Pavlović - Olis, Musijala, Dijaz - Kejn
  • PARI SEN ŽERMEN (4-3-3): Safonov - Zair Emeri, Markinjos, Pačo, Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Ruiz - Due, Kvarachelija, Dembele
20:22

Zašto fudbaleri Bajerna nose posebne trakice na ušima?

Malo ko je primijetio detalj na fudbalerima minhenskog Bajerna koji na ušima nose posebne trakice. Djelovalo je kao da je u pitanju možda neka manja povreda ili neka vrsta flastera, ali je istina potpuno drugačija. Ne radi se o povredama već o posebnim trakicama koje uzimaju krv. Naravno, nisu u pitanju veće količine krvi već par kapljica. Zašto to rade? Zato što se prati svaki mogući detalj i sve što može da utiče na performanse igrača, njihov zamor i eventualne probleme.

Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

20:13

Bajern u novim dresovima

Fudbaleri Bajerna će u polufinalu Lige šampiona predstaviti nove dresove. Sudeći po reakcijama navijača, oduševljenjima nema kraja, a klub iz Minhena će crvene dresove prošetati već večeras!

"Dres je stvoren za velike trenutke", navodi klub u opisu novog dresa.

20:09

Dobro došli

Bajern Minhen i Pari Sen Žermen sastaju se u 21 sat u revanču polufinala Lige šampiona. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

UKRATKO

  • Bajern Minhen - PSŽ 0:1
